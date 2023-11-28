Новости WTF 28.11.2023 в 11:09 comment views icon

Instagram рекомендует «откровенно сексуальное видео» и «опасные кадры с детьми» — пользователям, подписанным исключительно на подростков

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Instagram рекомендует «откровенно сексуальное видео» и «опасные кадры с детьми» — пользователям, подписанным исключительно на подростков

Опасный контент транслируется рядом с рекламой известных американских брендов, таких как Disney, Walmart и даже The Wall Street Journal.

После спора вокруг антисемитизма на X и ухода крупных рекламодателей с платформы в центр внимания попали и соцсети Meta. Журналисты The Wall Street Journal провели эксперимент, в котором создали учетные записи в Instagram, следившие исключительно за подростками, в том числе юными гимнастками, и проверили, какой контент рекомендуют аккаунтам.

В ходе тестирования оказалось, что в Reels часто высвечивались «опасные кадры с детьми, а также откровенно сексуальные видео для взрослых» — реклама, которая должна была быть запрещена на платформах Meta. Опасный контент был перемешан с рекламой известных американских брендов, таких как Disney, Walmart, Pizza Hut, Bumble, Match Group и даже самим Wall Street Journal.

В отчете говорится, что Канадский центр защиты детей сообщил об аналогичных результатах в собственных отдельных тестах.

В то время как Walmart и Pizza Hut отказались от комментариев, остальные убрали свою рекламу из Meta или обратились в компанию с требованием устранить проблему. Учитывая предыдущие споры по поводу X, рекламодатели, очевидно, стали более чувствительны к контенту, который отображается рядом с их объявлениями. Meta тем временем сообщила клиентам, что проводит расследование и оплатила аудит, который «определит, как часто реклама компаний появляется наряду с контентом, который они считают опасным».

Эксперименты не обязательно отражают реальный опыт пользователей, но, как отмечают нынешние и экс-сотрудники Meta в комментариях WSJ, тенденция Instagram предлагать контент с детской сексуализацией была давней проблемой, еще до запуска Reels. Та же группа людей предположила, что эффективное решение потребует полного обновления алгоритмов, чего Meta не очень хочет, поскольку изменения могут негативно отразиться на эффективности трафика.

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Алгоритмы Instagram рекомендуют страницы, распространяющие контент с педофилией – The Wall Street Journal

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