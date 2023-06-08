Алгоритмы Instagram рекомендуют страницы, распространяющие контент с педофилией – The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal в сотрудничестве с учеными Стэндфордского и Массачусетского университетов исследовало систему рекомендаций в Instagram, которая, как оказалось, продвигает контент с педофилией.

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Учетные записи, которые обнаружили исследователи, рекламировали себя с помощью достаточно откровенных хештегов, таких, как #pedowhore, #preteensex и #pedobait, и предлагали поделиться контентом, включающим видео и изображения педофилии или зоофилии.

После просмотра этих страниц Instagram сразу рекомендовал тестовому аккаунту исследователей подписаться на несколько похожих учетных записей:

«Если следовать нескольким этим рекомендациям – тестовый аккаунт полностью заполняется контентом, который сексуализирует детей», – пишет WSJ.

Meta в ответ заявила, что создает внутреннюю оперативную группу по решению вопросов, затронутых в ходе расследования.

«Эксплуатация детей – это ужасное преступление. Мы постоянно исследуем способы активной защиты от такого поведения», – заявили в компании.

Согласно отчету Meta только в январе было удалено 490 000 учетных записей, которые нарушали ее политику по безопасности детей, а за последние два года изъято около 27 сетей аккаунтов, распространявших педофилию. Также заблокированы тысячи хештегов, связанных с сексуализацией детей, и ограничены такие запросы для использования в поиске.

Алекс Стамос – ныне глава Стэндфордской интернет-обсерватории, а в прошлом руководитель службы безопасности Meta – говорит, что компания должна усилить работу по устранению таких проблем:

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«То, что команда из трех ученых с ограниченным доступом может найти такую огромную сеть, должно вызвать тревогу у Meta. Я надеюсь, что компания снова инвестирует в людей-модераторов».

В то же время, соцсеть часто игнорировала или отклоняла сообщения об обнаружении материалов с жестоким обращением с детьми. В одном из случаев жалобу отправили на аккаунт, рекламировавший публикацию с подписью «этот подросток ждет вас, извращенцы». В ответ Instagram отправил автоматическое сообщение:

«Из-за большого количества обращений наша команда не смогла просмотреть эту публикацию».

Исследование не обошло вниманием и другие соцсети, однако платформы Meta в этом случае продемонстрировали наибольшее количество нарушений. По данным WSJ, в Twitter было обнаружено 128 аккаунтов, которые продавали материалы о сексуальном насилии над детьми; в TikTok такой контент не распространялся, а Snapchat «не активно рекламировал такие сети» (поскольку он в основном используется для прямого обмена сообщениями).

Главный технолог Стэндфордской интернет-обсерватории Дэвид Тиль говорит, что Instagram просто «не находит правильного баланса между системами рекомендаций, разработанными для привлечения пользователей, и функциями безопасности, которые проверяют и удаляют опасный контент».