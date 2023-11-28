Илон Маск посетил Израиль после обвинений в антисемитизме — и обсуждает запуск Starlink в Секторе Газа

В понедельник Маск прилетел в Израиль, чтобы посетить регион, где 7 октября исламская боевая группа ХАМАС убила 1200 человек.

Вопреки всем комментариям и решениям Маска, мировые лидеры не могут его долго критиковать — самый богатый человек мира контролирует мощные технологические инструменты. В этом случае он использует интернет-сервис Starlink как средство своего политического влияния.

«Маск — игрок глобального порядка, который, вероятно, должен обладать местом в Совете Безопасности ООН», — сказала Техилла Шварц Альтшулер, старший научный сотрудник Израильского института демократии.

Между тем, министр связи Израиля Шломо Кархи написал в Twitter, что обсуждает сделку со Starlink.

В прошлом месяце Маск предложил предоставлять интернет-услуги Газе и сказал, что Starlink поможет поддерживать связь с «международно признанными организациями помощи». Но Кархи на то время отверг предложение, заявив, что «ХАМАС использует его для террористической деятельности».

Маск, называющий себя абсолютистом свободы слова, часто обсуждает политические вопросы на X, который он приобрел в прошлом году за $44 миллиарда. Однако в последний раз он зашел слишком далеко, одобрив антисемитский пост, в котором утверждалось, что у евреев есть «ненависть» к белым людям.

Глобальный ответ был быстрым и жестоким — крупные компании, такие как Apple и Disney, приостановили рекламу на платформе. The New York Times сообщила, что отток рекламодателей может обойтись X в $75 миллионов дохода в этом году.

Непонятно, как была организована поездка Маска в Израиль — его пригласил премьер-министр Биньямин Нетаньяху или миллиардер сам инициировал визит. Но в целом теплый прием в стране объединил просьбу регулировать антисемитские комментарии на X с обсуждением спутников.

«‎Действия говорят больше, чем слова», — написал в понедельник Маск на X.

Сейчас у Starlink около 4500 спутников — более половины всех активных сателлитов, обеспечивающих Землю скоростным интернетом. В прошлом году компанию оценивали в $140 млрд, а недавно Маск объявил о ее безубыточности, что может означать потенциальный выход на биржу.

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С первых дней полномасштабного вторжения россии Starlink обеспечивал спутниковым интернетом Украину, хотя услуга и зависела от некоторых прихотей Маска. Тот в прошлом году предложил стране уступить Крым россии в рамках мирного соглашения — и, конечно, столкнулся с резкой критикой. После этого миллиардер угрожал прекратить предоставление интернет-услуг стране из-за финансовой нагрузки на SpaceX — в конце концов, Пентагон взял расходы на себя.

Маск также отказался активировать Starlink возле Крыма, что помешало украинским военным атаковать российский флот — миллиардер объяснил свое решение тем, что не хочет соучастия в войне и эскалации конфликта, получив одобрение от российских должностных лиц.

Тайвань тем временем ищет собственного поставщика спутниковых интернет-услуг — Маск и его Starlink являются очевидным решением, но миллиардеру не доверяют из-за бизнес-связей миллиардера с Китаем и пропекинские комментарии (Маск как-то предлагал сделать Тайвань специальным административным районом Китая — в ответ тайваньские чиновники порекомендовали миллиардеру «нанять политического советника»).

Несмотря на то, что политические взгляды Маска часто приводят к спорам с мировыми лидерами — в последние месяцы он постарался для Израиля. Маск и Нетаньяху в сентябре встречались в Калифорнии, где обсуждали вопросы разгула антисемитизма на X. Маск тогда сказал:

«Я, очевидно, против антисемитизма. Я против всего, что пропагандирует ненависть и конфликт».

В понедельник Нетаньяху показал Маску видео жестоких преступлений, совершенных ХАМАСом. Они провели публичный эфир на X и договорились о помощи в восстановлении Газы и поддержке палестинцев.

Если цель Нетаньяху заключалась в том, чтобы убедить Маска в жестокости ХАМАСа и ненависти к Израилю, он, возможно, достиг этого. Но, по словам Техиллы Шварц Альтшулер, старшего научного сотрудника Израильского института демократии, власть Маска как владельца Starlink и X значительно перевешивают его личные убеждения.

«Мы видим, что X не удаляет неонацистский и антисемитский контент, и аккаунты — от президента Ирана до Джексона Хинкла», — сказала она, имея в виду американского политического комментатора и влиятельного пользователя социальных сетей. «Это противоречит стандартам сообщества X, которое финансово компенсирует эти аккаунты на основе нового плана распространения рекламы».

Маск тем временем подвел итоги своего визита кратким комментарием в X:

«Как бы это банально ни звучало, я желаю мира во всем мире».

Источник: Bloomberg