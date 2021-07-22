Instagram теперь может автоматически переводить текст в историях, поддерживается более 90 языков

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Соцсеть Instagram добавляет новую возможность автоматического перевода текста в историях. Теперь, когда сервис обнаруживает иностранный язык в публикации, в левом верхнем углу экрана будет отображаться надпись «Просмотреть перевод». При нажатии на неё пользователи смогут увидеть перевод в нижней части экрана.

Instagram заявляет, что новая функция перевода будет доступна во всём мире. В настоящее время она поддерживает более 90 языков. Новая функция призвана упростить обмен контентом с международной аудиторией.

Напомним, хотя новая функция может переводить текст, Instagram сообщает, что аудиоперевод «в настоящее время» недоступен. Однако в мае соцсеть Instagram запустила отображение автоматических субтитров для англоязычных историй. Таким образом, не исключено, что однажды сервис сможет переводить и звуковое сопровождение историй.

Источник: The Verge