Instagram усиливает борьбу с оскорбительными и ложными публикациями





Ранее в этом году соцсеть Instagram запустила функцию, которая помечает потенциально оскорбительные комментарии ещё до их публикации. Теперь платформа расширяет эту систему превентивной пометки и на заголовки.

В процессе подготовки публикации алгоритмы искусственного интеллекта будут анализировать текстовое содержание записи. Если при этом обнаружатся совпадения с неуместными и оскорбительными фразами, пользователю будет демонстрироваться соответствующее уведомление. Вместе с тем, система не станет блокировать такие публикации. Она лишь уведомляет пользователей о том, что они используют потенциально оскорбительные слова и предложит изменить запись. Вместе с тем, всплывающее окно уведомления содержит кнопку для публикации записи именно в таком виде. Также имеется ссылка на более подробные сведения о проблеме.

Кроме того, Instagram активизирует борьбу и с распространением дезинформации. Сервис расширяет свою программу проверки фактов по всему миру, и в рамках этого шага будет помечать любой фальшивый материал, известный в Facebook, если его кто-то попытается опубликовать в Instagram. Аналогичным образом будут помечаться и вводящие в заблуждение материалы, публикуемые в Facebook из Instagram. Для таких ложных материалов предусмотрено наложение с уведомлением «Ложная информация», которое может объяснить, почему контент является неправдивым. К тем учётным записям, которые регулярно публикуют недостоверный контент, будут применяться определённые санкции. Их записи будут скрыты со страниц Explore и хэштегов.

Источник: techcrunch, engadget