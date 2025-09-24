Intel готовит многокадровую генерацию в XeSS: прямые упоминания найдены в драйвере

В драйверах Intel найден намек на MFG. Генерация кадров в XeSS интересна тем, что технология доступна не только для «синих» видеокарт.

Один из пользователей Reddit обнаружил запись о многокадровой генерации в XeSS. Intel пока не делала никаких заявлений по этому поводу. Графическая архитектура Arc может стать менее актуальной после подписания инвестиционного соглашения между NVIDIA и Intel на $5 млрд. Поэтому неизвестно, дадут ли технологии вообще «зеленый свет». Пока многокадровой генерации нет у AMD, а NVIDIA MFG полноценно работает лишь в RTX50 Blackwell.

Organic-Bird-587/Reddit

Пользователь Reddit с ником Organic-Bird-587 обнаружил не только комментарий от Intel о технологии Multi-Frame Generation и заявление, что она является частью XeSS, но и значок, включенный в заголовок. Упоминание MFG кажется ошибочным включением ранней предварительной работы в драйвер, не факт, что технология существует вне подобных упоминаний, и не только в вероятных планах.

NVIDIA не позволяет другим производителям использовать собственную Multi-Frame Generation. Если Intel запустит подобную функцию, она сможет обеспечить большую частоту кадров для большего количества геймеров. Также игроки могут использовать сторонние инструменты, как Lossless Skaling для улучшения FPS.

Источник: VideoCardz