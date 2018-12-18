Интернет-магазин Repka.ua возобновляет работу после 3-недельного перерыва, вызванного изъятием товара налоговиками

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В начале декабря налоговая милиция Киева сообщила о том, что в одном из интернет-магазинов был изъят контрафактный и несертифицированный товар, общая стоимость которого превышает 3,5 млн грн. Кроме того, налоговая милиция заявляла, что собственники магазина занижали налоговые обязательства по НДС.

Как говорится в сообщении ГФС, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые создали интернет-магазин, через который продавали несертифицированный контрафактный товар украинского и зарубежного производства. При продаже товара он оформлялся от имени подконтрольных компаний и физических лиц предпринимателей (ФОП). Таким образом, не показывая реальные доходы, в течение 3 месяцев фигуранты дела занизили налоговые обязательства по НДС на сумму практически 5 млн грн.

По данным ресурса Retailers, речь шла об интернет-магазине Repka.ua. Этот магазин действительно испытывал проблемы с работой на протяжении нескольких последних недель. В колл-центре Repka.ua уточнили, что магазин не работает с 26 ноября, и технические неполадки могут продлиться ещё некоторое время. На сайте самого магазина красовалась надпись:

«Уважаемые покупатели! В связи с техническими проблемами мы не можем обрабатывать заказы. Извините за временные неудобства».

Директор Repka.ua Дмитрий Латанский подтвердил информацию о прошедших проверках, а также изъятии документов и товара. Но при этом руководитель компании опровергает обвинения налоговых органов.

«Заявление налоговой милиции о том, что товар был контрафактный, не соответствует действительности. Мы продаем исключительно официальный товар, который покупаем у официальных поставщиков в Украине. Это подтверждается документами о покупке, которые были изъяты и изучаются специалистами ГФС», – уточнил Латанский.

Он добавил, что товар хранится на складе, который официально арендует юридическое лицо, на котором работают официально трудоустроенные сотрудники.

Что касается подозрений в уклонении от уплаты налогов, Дмитрий Латанский заявил, что у компании большие обороты продаж, о которых она официально отчитывается ГФС согласно действующему законодательству.

«Думаю, что сотрудники ГФС ошиблись в своей оценке нашей деятельности, изучение предоставленных документов и товаров докажет это», – подчеркнул Латанский.

На текущий момент интернет-магазин Repka.ua возобновил работу. ВО всяком случае, сообщение о невозможности обрабатывать заказы убрано с сайта. В разделах, посвящённых описанию способов оплаты и доставки, расписаны соответствующие условия без каких-либо примечаний о задержках. Типичный срок доставки заказов заявлен как «1-2 дня». Выдача купленных товаров при самовывозе осуществляется через магазин MOYO, который называется официальным партнёром Repka.ua.

Вместе с тем, работу интернет-магазина нельзя назвать стабильной и полноценной. В частности, при попытке авторизации система не может найти пользователя, а функция сброса пароля не срабатывает должным образом. Некоторые разделы интернет-магазина выглядят наполненными лишь частично. Например, раздел «Интернет-планшеты» и вовсе демонстрирует пустую страницу. Кроме того, при попытке сформировать заказ из нескольких товаров часть из них просто исчезает из корзины без каких-либо уведомлений. В колл-центре Repka.ua собщили, что магазин буквально недавно возобновил работу, а имеющие место неполадки объясняют недавним сбоем и тем фактом, что не вся база данных могла загрузиться. При этом клиенту предлагают оформить заказ в телефонном режиме.