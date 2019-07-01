Инженер Amazon создал дверь для кота на базе ИИ, которая не позволяет приносить в дом добычу после ночной охоты





Машинное обучение может быть очень полезным дополнением к любому инструменту, помогая решать жизненные проблемы, с которыми не могут справиться коммерческие гаджеты. Например, инженер компании Amazon Бен Хамм страдал от того, что его «милый смертоносный кот» Metric постоянно приносил по ночам добычу в виде мёртвых или полумёртвых животных, чем постоянно будил его.

Решить эту проблему Бен Хамм смог благодаря объединению двери для котов, камеры Amazon DeepLens с поддержкой искусственного интеллекта и запирающей системы на базе Arduino. Для камеры использовались алгоритмы машинного видения, самостоятельно обученные Хаммом. Для целей обучения системы инженер использовал около 23 тыс. изображений своего кота с добычей и без. После обучения алгоритмы успешно идентифицировали, есть ли кот в кадре; если да, то подходит ли Metric к двери (или отходит от неё); и если да, то несёт ли он в зубах добычу. Если кот возвращается домой с добычей, дверь для котов блокируется на 15 минут, а Хамм может получать соответствующее уведомление. Кроме того, система может также отправлять пожертвования в фонд организации National Audubon Society, которая защищает птиц, убиваемых котами.

За 5 недель работы системы было проанализировано несколько сотен случаев, когда кот подходил к двери. За это время один раз дверь была ложно заблокирована, когда кот был без добычи, но система посчитала иначе. В шести случаях кот действительно принёс в зубах добычу. При этом 5 раз система правильно распознала такую ситуацию и заблокировала дверь для кота, и в одном случае добыча не была распознана.

Напомним, ранее сотрудник NVIDIA научил нейросеть защищать газон от соседских котов.

Источник: The Verge