iOS 11 уже установлена более чем на 47% совместимых устройств, но iOS 10 в прошлом году распространялась быстрее

Около трех недель назад компания Apple приступила к развертыванию обновления мобильной ОС iOS 11 на совместимых устройствах. Свежие данные, предоставленные аналитической компанией Mixpanel, указывают на то, что на этой неделе новая операционная система впервые обошла по популярности предыдущую версию iOS 10.

По состоянию на 12 октября доля iOS 11 превысила 47%, как показано на графике ниже. iOS 10 установлена на 46,01% совместимых устройств. На iOS 9 и более старые версии в общей сложности приходится 6,67%.

Но вот что интересно, абсолютный рекорд по скорости распространения по-прежнему принадлежит iOS 9, которая была установлена на 50% совместимых устройств через неделю после релиза в 2015 году. Но и iOS 10 в прошлом году показала более высокие распространения, чем iOS 11. Напомним, десятой версии мобильной ОС Apple понадобилось две недели, что обойти «девятку», тогда как доля iOS 11 спустя две недели после выхода составляла 38,5%.

Для сравнения, новейшая ОС Android 8.0 Oreo, вышедшая 21 августа (формально), по состоянию на начало этого месяца занимала всего лишь 0,2% рынка соответствующих устройств, хотя такое сравнение и не совсем корректно.

Источник: Mixpanel