iPad mini следующего поколения, вероятно, получит 8,7-дюймовый OLED дисплей

Apple планирует в ближайшие годы перевести свои линейки ноутбуков MacBook и планшетов iPad на OLED дисплеи. Теперь новая публикация в ETNews проливает больше света на планы компании в отношении линейки планшетов iPad mini следующего поколения.

Согласно имеющейся информации, Apple представит однослойные LTPS OLED-экраны на своих моделях iPad mini и iPad Air 7-го поколения. Это произойдет в 2026 году. Ожидается, что iPad mini, в частности, получит больший 8,7-дюймовый экран по сравнению с 8,3-дюймовым, используемым на нынешних моделях.

Как утверждают слухи, Apple начнет переход на OLED-экраны в 2024 году. Первые изменения можно будет увидеть в линейке iPad Pro, начиная с моделей с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Ожидается, что устройства iPad Pro будут оснащены панелями LTPO, а версии iPad Mini и iPad Air получат OLED-дисплеи на базе технологии LTPS.

Источник: gsmarena