iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступают в продажу

Apple начала розничные продажи нового поколения смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, представленных на специальном мероприятии в Купертино 10 сентября. С сегодняшнего дня, 20 сентября, их можно найти в магазинах Apple и авторизованных розничных партнеров более чем в 30 странах.

Новинки уже начали прибывать первым оформившим предварительные заказы покупателям. Напомним, предзаказы были открыты в прошлую пятницу, 13 сентября, также в более чем 30 странах. По данным известного аналитика Мин-Чи Куо, на этапе предзаказов спрос на новые iPhone оказался очень высоким, при этом почти половина заказов (45%) пришлась на самую доступную модель iPhone 11. Наибольшей популярностью новинки пользуются на территории США.

По традиции накануне начала продаж поклонники продукции компании Apple по всему миру выстроились в очереди, чтобы в числе первых приобрести новинки купертиновской компании. В соцсетях можно найти множество фотографий с очередями возле магазинов Apple по всему миру.

#iPhone11 is only out tomorrow but there is already a line at the Singapore Apple Store and it is only going to be worse as the day passes! pic.twitter.com/FYfOkh2u9C

— Spencer Chong (@exynosx) September 19, 2019