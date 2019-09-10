iPhone 11: цена от $699, знакомый дизайн, две камеры и новые цвета

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Самыми интересными новинками на сегодняшней презентации Apple, конечно, стали смартфоны iPhone нового поколения. В этой новости — о базовом iPhone 11 (да, название подтвердилось), который выступает прямым преемником прошлогодней и самой продаваемой модели iPhone Xr.

Дизайн ровно такой, какой был на многих утечках: новый iPhone 11 сохранил узнаваемый вырез экрана и получил «квадратную» основную камеру, которая стала еще одной отличительной чертой новых iPhone. Экран — по-прежнему 6,1-дюймовая ЖК-панель Liquid Retina разрешением 1792х828 пикселей (плотность пикселей — 326 на дюйм). По части материалов корпуса тоже никаких изменений: алюминиевая рамка и стекло с обеих сторон. Также сохранилась защита от воды и пыли по стандарту IP68 (выдерживает погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут).

Аппаратным базисом iPhone 11 служит новая SoC Apple A13 Bionic, которую производитель называет самой быстрой в индустрии как по части CPU, так и по части GPU (кто бы сомневался!). Она производится по техпроцессу 7 нм второго поколения и состоит из 8,5 млрд транзисторов. Процессор располагает двумя высокопроизводительными ядрами (на 20% мощнее и на 30% энергоэффективнее предыдущих) и четырьмя энергоэффективными (на 20% и 40%). Новый графический процессор оптимизирован под API Metal (на 20% быстрее прошлого поколения и потребляет на 40% меньше энергии).

В ходе презентации показали приключенческий экшен с видом от третьего лица Pascal’s Wager c графикой, близкой к консольной, который работал при 60 к/с.

Львиную часть времени, отведенную на iPhone 11, посвятили фото- и видеовозможностям улученного набора камера смартфона.

Как и ожидалось, основная камера — сдвоенная. Модули имеют одинаковое разрешение — 12 Мп. Только у первого широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,8, а у второго — ультраширокоугольный (120°) с диафрагмой F/2,4. Оптическая стабилизация есть только в главном модуле. Что интересно, точно такая же конфигурация использовалась в iPhone X. Разумеется, ПО сильно доработали. Например, портретный режим с размытием фона теперь можно использовать не только для людей, но и для животных.

Кроме того, появился специальный ночной режим Night Mode с использованием технологий машинного обучения и режим для размытия заднего фона на любых предметах. В процессе видеозаписи можно переключаться между «обычной» и «ультраширокой» камерой.

Еще одна интересная возможность — в режиме съемки фото можно зажать кнопку, чтобы записать видео без необходимости переключения в режим видеозаписи. Основная камера поддерживает HDR, режим 4К при 60 к/с и позволяет записывать замедленные видеоролики.

Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп, позволяет записывать видео 4К при 30 к/с и замедленные ролики, которые Apple назвали Slothies (slo-mo selfies).

Apple заявляет, что ее новые смартфоны обеспечивают самое высокое качество видео на рынке смартфонов, осталось дождаться вердикта DxOMark и результатов независимых тестов.

Говоря об автономности, Apple заявляет, что iPhone 11 держит заряд на час дольше, чем iPhone Xr. Вдобавок к быстрой 18-ваттной проводной зарядке (50% за полчаса) и поддерживается и беспроводная. Увы, ЗУ мощностью 18 Вт кладут только в комплект со старшими моделями, а для iPhone 11 и его и станцию беспроводной зарядки придется докупать отдельно. Также iPhone 11 получил динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Еще iPhone 11, как и его старшие собратья, может похвастаться улучшенной технологией распознавания лица Face ID, которая стала работать быстрее.

Самое занятное, что габариты и масса iPhone 11 такие же, как у iPhone Xr: 150,9×75,7×8,3 мм при массе 194 г.

Как и его предшественник iPhone Xr, новый iPhone 11 отличается широкой цветовой палитрой. На выбор доступны шесть цветов корпуса: в дополнение к белом, черном, желтом и красном (Product Red) доступны светло-фиолетовый и мятный.

Стоимость iPhone 11 в США стартует с отметки $699 за версию с 64 ГБ памяти, что на $50 дешевле стартовой цены iPhone Xr. Будут также варианты со 128 и 256 ГБ флэш-памяти. Прием предварительных заказов отроется 13 сентября, а фактические продажи начнутся ровно через неделю — 20 сентября. В Украине iPhone 11 появится позднее.

Apple iPhone 11 128GB Product Red

Уведомить о появлении в продаже Тип Смартфон Предустановленная ОС iOS Оперативная память, ГБ нет данных Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения — Тип SIM-карты Nano-SIM + eSIM Количество SIM-карт 1 Процессор Apple A13 Bionic Количество ядер 6 Частота, ГГц нет данных Аккумулятор 2942 мАч (несъемный) Время работы (данные производителя) до 17 часов в режиме воспроизведения видео, до 65 часов в режиме воспроизведения музыки Диагональ, дюймы 6,1 Разрешение 1792×828 Тип матрицы IPS PPI 326 Датчик регулировки яркости + Другое расширенная цветовая гамма P3 Основная камера, Мп 12 (f/1.8) + 12 (f/2.4) Видеосъемка 4K@60к/с Вспышка + Фронтальная камера, Мп 12 (f/2.2) Высокоскоростная передача данных FDD?LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) Wi-Fi 802.11ax Bluetooth + (5.0) GPS + (GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU, QZSS, Galileo) IrDA — FM-радио — Аудиоразъем — NFC + (Apple Pay) Интерфейсный разъем Apple Lightning Размеры, мм 150,9×75,7×8.3 Вес, г 194 Защита от пыли и влаги + (IP68) Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий/стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер лица (Face ID), поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки

Да, iPhone Xr подешевел до $599, а iPhone 8 до $449.