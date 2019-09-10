«Для самых требовательных пользователей». iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с тройной камерой представлены официально





Вслед за смартфоном iPhone 11, на который, если судить по презентации, Apple сделала главный акцент, были представлены еще две модели новой линейки «для самых требовательных пользователей» — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. И тут тоже все обошлось без сюрпризов, не считая названия (Pro Max, Apple, серьезно?) — прямые преемники прошлогодних iPhone Xs и Xs Max в точности такие, как и ожидалось: с тем же дизайном лицевой панели и тройными основными камерами в квадратном блоке.

В отличие от iPhone 11, рамка у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max не алюминиевая, а стальная. iPhone 11 Pro имеет размеры 144х71х8,1 мм и весит 188 граммов, а iPhone 11 Pro Max — 158х77,8х8,1 мм и 226 граммов. Таким образом, по сравнению с iPhone Xs и Xs Max немного увеличилась толщина корпуса (с 7,7 мм), а вот масса возросла существенно — iPhone Xs и Xs Max весили 177 г и 208 г соответственно. Чем это обусловлено, пока неизвестно.

Ни тип панели, ни размер диагонали, ни разрешение не изменились — модель iPhone 11 Pro оснащается экраном OLED диагональю 5,8 дюйма разрешением 2436х1125 пикселей, а iPhone 11 Pro Max — дисплеем OLED диагональю 6,5 дюйма разрешением 2688х1242 пикселя. В обоих случаях плотность пикселей составляет 458 пикселей на дюйм. Но сами матрицы — новые. Им даже дали новое маркетинговое название Super Retina XDR.

Новые экраны характеризуются максимальной яркостью в 1200 кд/м2 и контрастностью 2 000 000:1. Интересно, что о них скажут специалисты DisplayMate, которые недавно назвали экран Samsung Galaxy Note10+ лучшим на рынке смартфонов.

Большие iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max построены на той же SoC, что и меньшая модель iPhone 11 — 7-нанометровой SoC Apple A13 Bionic, о которой мы уже рассказали в анонсе iPhone 11. Флэш-памяти — по-прежнему 64, 128 либо 512 ГБ. Объем ОЗУ, как и емкость АКБ, Apple как обычно не указывает, узнаем позже из документации TENAA.

Как отмечалось выше, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max отличаются тройной основной камерой. Главный модуль и второй впомогательный такие же, как у iPhone 11: 12 Мп с широкоугольной оптикой 26 мм и сверхширокоугольный такого же разрешения с оптикой 13 мм f/2.4. Третий модуль — телефото 52 мм с оптической стабилизацией, который тоже имеет разрешение 12 Мп и обеспечивает двукратный оптический зум. Да, как и основной, телемодуль имеет оптическую стабилизацию. Все три камеры поддерживают запись 4K/60p с расширенным динамическим диапазоном. Фронтальная камера такая же, как у iPhone 11.

На презентации отметили технологию Deep Fusion, которая делает сразу 9 снимков и позволяет повысить детализацию при низком или среднем освещении, а также возможность плавно переключаться между тремя камерами во время записи видео.

Apple обещает, что iPhone 11 Pro на одной подзарядке работает на 4 часа дольше, чем прошлогодний iPhone Xs, а iPhone 11 Pro Max — на 5 часов по сравнению iPhone Xs Max.

Конечно же, из коробки новые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, как и iPhone 11, будут работать под управлением ОС iOS 13.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max предлагаются в новом зеленом цвете (Midnight Green), в дополнение к белому, темно-серому и золотом. Прием предварительных заказов начнется 13 сентября, а продажи — 20 сентября. Увы, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, в отличие от iPhone 11, не подешевели и стартуют с тех же $1000 и $1100 за базовые модели с 64 ГБ флэш-памяти. К слову, большие iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max комплектуются 18-ваттной зарядкой, в отличие от iPhone 11, для которой ЗУ на 18 Вт придется докупать.