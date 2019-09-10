Умные часы Apple Watch Series 5 получили постоянно активный дисплей, встроенный компас и ценник от $399





Компания Apple анонсировала свои умные часы нового поколения – Apple Watch Series 5. Дизайн и размеры новинки очень похожи на прошлогоднюю версию Apple Watch Series 4. Вместе с тем, многие изменения скрыты внутри.

Одним из наиболее заметных новшеств стал постоянно активный дисплей. Таким образом, для просмотра текущего времени нет необходимости делать характерное движение запястьем. Несмотря на то, что дисплей постоянно отображает информацию, врем автономной работы не изменилось и составляет типичные для этой линейки устройств 18 часов. Такого результата удалось достичь благодаря использованию новой LTPO матрицы дисплея и драйвера дисплея с низким энергопотреблением. Панель дисплея способна понижать частоту обновления в режиме простоя, а подсветка экрана работает в экономичном режиме большую часть времени, а когда пользователь делает характерный жест для просмотра времени, активируется полная яркость подсветки. Также сообщается, что электронные циферблаты и информация о тренировках были переработаны, чтобы наиболее эффективно использовать новые возможности дисплея.

Среди прочих новшеств упоминается встроенный компас, что позволяет видеть направление движения в картах прямо на часах. В версии с поддержкой сотовой связи добавлена возможность совершения экстренных вызовов в других странах. Правда не уточняется, в каких именно странах это будет доступно. Часы теперь изготавливаются из переработанного алюминия, они предлагаются в серебристом, золотистом и космическом сером вариантах цветового исполнения. Версия из нержавеющей стали будет доступна в золотистом, серебристом и космическом чёрном цветах. Также можно будет приобрести керамическую версию.

Умные часы Apple Watch Series 5 поступят в продажу с 20 сентября. Стандартная версия с GPS оценивается в $399, а модель с поддержкой сотовой связи стоит $499. Цена модели Apple Watch Series 3 снижена до $199, а прошлогодняя версия Apple Watch Series 4 вовсе снята с продаж.

Источник: The Verge, Engadget