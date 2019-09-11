Озвучены предварительные цены на новинки Apple в Украине: iPhone 11/Pro/Max — от 23999/34999/37999 грн, Apple iPad 10.2 — от 10999 грн, Apple Watch 5 — от 13699 грн

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Вчера компания Apple анонсировала целый ряд новых устройств, включая смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro 11 Max, планшет Apple iPad 10.2 и умные часы Apple Watch Series 5. Сегодня один из крупнейших продавцов техники Apple в Украине озвучил предварительные цены на эти новинки в нашей стране и ориентировочные сроки продаж.

Итак, по мнению сети Цитрус, старт продаж новых моделей Apple планируется ориентировочно на октябрь текущего года.

В Украине новинки скорее всего появятся со следующими ценниками:

iPhone 11: от 23 999 гривен (в США — от $699);

iPhone 11 Pro: от 34 999 гривен (в США — от $999);

iPhone Pro 11 Max: от 37 999 гривен (в США — от $1099);

Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10 999 гривен (в США — от $329);

Apple Watch Series 5 40 мм: от 13 699 гривен (в США — от $399);

Apple Watch Series 5 44 мм: от 14 699 гривен (в США — от $429).

Также будут снижены цены на модели предыдущих поколений:

iPad 9.7: от 9 499 гривен;

Apple Watch Series 3: от 6 499 гривен (в США — от $199).

Напомним, что обновленные iPhone 11 в стальных водозащищенных корпусах получили мощный процессор Apple A13 Bionic, увеличенное время автономной работы и новые возможности для фото и видеосъемки. В iPhone 11 Pro Max появилась третья камера с телеобъективом для приближения.

В свою очередь, Apple Watch Series 5, работающие под управлением watchOS 6, получили Always On дисплей и новые функции: компас, измерение уровня шума и календарь женских циклов, а также новые варианты корпуса, включая титановый. Новый Apple iPad 10.2 с дисплеем Retina и установленной iPadOS поддерживает стилус и «умную» клавиатуру, превращающие его в полноценный многозадачный компьютер.

Источник: Цитрус