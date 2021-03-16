iPhone 12 уступает Android-смартфонам в тестах скорости загрузки через 5G/4G-соединения





Аналитическая компания Opensignal опубликовала отчёт, в котором фигурируют тесты скорости загрузки данных в сетях 5G/4G для различных смартфонов. Измерения производились в США.

Судя по результатам этих тестов, новый iPhone 12 позволяет повысить скорость загрузки в мобильных сетях в 2,3 раза по сравнению со скоростью iPhone в сетях 4G. Но в то же время первый смартфон Apple с поддержкой 5G уступает в плане скорости конкурирующим решениям на базе ОС Android. Фактически, iPhone 12 не вошёл в перечень ТОП-25 самых быстрых 5G-смартфонов. Этот рейтинг состоит исключительно из Android-смартфонов, а возглавляет его модель Samsung Galaxy S21 5G с результатом 56,0 Мбит/с. Добавим, устройства Samsung доминируют в этом рейтинге и занимают 15 позиций из общих 25. Последнюю 25-строчку рейтинга самых быстрых смартфонов (по скорости загрузки данных) заняла модель LG Velvet 5G с результатом 37,8 Мбит/с.

В то же время скорость самого лучшего из представителей серии iPhone 12 составляет 36,9 Мбит/с. Это результат модели iPhone 12 Pro. Версия iPhone 12 Pro Max немного уступила и продемонстрировала скорость загрузки 36,2 Мбит/с. Хуже всех среди новинок Apple проявила себя модель iPhone 12 с показателем 29,6 Мбит/с.

При этом отмечается, что переход смартфонов от 4G к 5G в случае iPhone обеспечивает больший прирост производительности, чем у Android-устройств. Прирост скорости достигает 2,3-кратных значений. Но основная причина больших чисел заключается в том, что предыдущие модели iPhone также уступали Android-смартфонам в скорости загрузки через сети 4G. Это было обусловлено использованием более медленных модемов Intel, а не производительных решений Qualcomm. У прочих производителей смартфонов, таких как Samsung, OnePlus и др., переход от связи 4G к 5G демонстрирует меньший относительный прирост скорости загрузки, так как изначальна работа в сетях 4G была более быстрой.

Также нужно отметить, что линейка iPhone 12 использует уже модемы Qualcomm 5G с поддержкой mmWave, как и модели на базе ОС Android. Тем не менее, смартфоны Apple уступают в скорости загрузки данных в сетях 5G своим конкурентам на базе Android. В Opensignal предполагают, что причина такой ситуации кроется в конструкции радиокомпонентов. Помимо модема на скорость работы в сети влияют и другие модули, такие как антенна. Для Samsung модель Galaxy S21 – это уже третье поколение смартфонов с поддержкой 5G, потому инженеры уже могли найти и устранить слабые места. Для Apple серия iPhone 12 является первой с поддержкой 5G и, возможно, детские болезни в ней ещё не устранены.

Источник: 9to5mac