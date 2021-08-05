iPhone с новейшей бета-версией iOS 15 способны автоматически удалять зеленые блики с фото после съемки





Самая новая бета-версия iOS 15, похоже, включает программное ухищрение, которое помогает улучшить качество съемки за счет устранения зеленых бликов линз, появляющихся при съемке на открытом воздухе. На необычную функцию постобработки сначала обратили внимание на Reddit, а затем различные блогеры и тематические сайты, в том числе The Verge, проверили алгоритм в собственных тестах.

Зеленые блики на фото — одна из характерных особенностей камер iPhone. Судя по отзывам в сети, сама съемка не изменилась — блики по-прежнему заметны в видоискателе. Но они исчезают (в некоторых случаях) на готовых снимки. Судя по всему, это результат постобработки в фоновом режиме, поскольку блики все еще появляются в альтернативных (и менее обработанных) кадрах — например, при использовании функции Live Photo.

Слева — Live-снимок с бликом, справа — обработанный снимок, без блика

Пока неясно, какие именно модели iPhone поддерживают функцию автоматического удаления бликов. Один из пользователей Reddit подтвердил работу функции на смартфоне iPhone XS, а другой сообщил, что на его iPhone 8 Plus новая функциональность не поддерживается. 9to5Mac предполагает, что для работы функции требуется процессор A12 Bionic или новее. То есть, она будет поддерживаться iPhone XS|XR и новее. Если так, то это не станет большой неожиданностью, учитывая, что A12 Bionic числится в списке требований некоторых функций iOS 15, включая Live Text и портретный режим FaceTime.

Как именно работает алгоритм, пока тоже загадка. Сразу после обнаружения функциональности, как это часто бывает, все принялись активно выискивать ее пределы. Судя по тестам, алгоритм эффективно отсекает блики на траве и небе, но эффект нередко проявляется на верхушках деревьев или москитных сетках на окнах. Кроме того, система в большинстве случаев справляется с прямыми солнечными лучами, но мерцания могут проявляться от искусственного освещения в помещении.

Кроме того, пока что этот фильтр зеленых бликов не работает с видео. С другой стороны, удаление бликов при разрешении 4K и фреймрейте 30 или 60 кадров в секунду достаточно ресурсоемкий процесс точки зрения вычислений. Сжатие превратило зеленую точку в белую, но она все равно отчетливо видна на этом примере:

Очевидно, что пока Apple тестирует алгоритм и разработчики еще могут доработать его к моменту выхода финальной версии iOS 15 в сентябре.