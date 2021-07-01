Apple випустила перші публічні бети iOS 15 та iPadOS 15. Як встановити та ключові нововведення





Пізно ввечері 30 червня Apple відкрила доступ до бета-версій iOS 15 та iPadOS 15, то ж всі охочі можуть взяти участь у відкритому тестуванні бет нових версій мобільних ОС.

Як встановити бета-версії iOS 15 та iPadOS 15

Для встановлення нової версії ОС необхідно через Safari залогінитися під своїм Apple ID на сайті програми тестування, зареєструвати пристрій («Enroll Your Devices» у спадному меню в правому верхньому куті веб-сторінки), вибрати «iOS» чи «iPadOS» та створити резервну копію на випадок, якщо буде потрібно відкотити зміни. Після цього потрібно перезавантажити смартфон або планшет, і в налаштуваннях (системний розділ оновлення) з’явиться можливість завантажити бета-версію. Відкотитися можна в будь-який момент.

Apple попереджає, що версія ПЗ не фінальна, то ж при використанні можливі баги, проблеми з батареєю та інші незручності, виявити які й покликане відкрите тестування. Учасники програми тестування як завжди встановлюють оновлення на свій страх і ризик.

Які моделі iPhone та iPad підтримують iOS 15 та iPadOS 15

Що нового в бетах iOS 15 та iPadOS 15

В бетах присутня більшість нововведень, про які Apple розповіла на презентації в рамках WWDC21.

Серед найбільш помітних змін iOS 15 — редизайн сповіщень (набір режимів концентрації Focus), функція розпізнавання тексту на фото Live Text, редизайн Safari (мінімалістичний вигляд панелі вкладок, функція угруповання вкладок, які синхронізуються на всіх пристроях, та підтримка розширень), а також оновлення всіх основних застосунків (FaceTime, «Карти», «Погода», «Фото», «Гаманець», «Камера» та «Повідомлення»). В iPadOS 15 з’явиться підтримка шорткатів для клавіатури, галерея віджетів і «Бібліотека додатків», нові можливості багатозадачності, включаючи швидший спосіб перемикання між запущеними програмами як на Windows чи Mac, нова функція «Швидкі нотатки» та інші зміни.

Фінальні версії iOS 15 та iPadOS 15 вийдуть восени разом з новими iPhone та іншими новинками Apple. Детальніше про всі нововведення можна дізнатися на сайті Apple — iOS 15 та PadOS 15.

Нещодавно в Україні з’явилось офіційне представництво Apple, яке буде займатись імпортом техніки та курувати магазини офіційних реселлерів.