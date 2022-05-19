Использовать зарядные станции Tesla Supercharger теперь могут любые электромобили в Великобритании, Испании, Швеции и Австрии

Tesla расширила запущенный в ноябре 2021 года пилотный проект по использованию зарядных станций Supercharger не только фирменными электромобилями. В некоторых странах их использование доступно через приложение Tesla версии 4.2.3 или выше. Недавно в список добавились Австрия, Бельгия, Испания, Швеция и Великобритании.

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В настоящее время зарядные станции Supercharger не для электромобилей Tesla доступны во Франции, Нидерландах, Норвегии, Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии.

Интересно, что не владеющие машинами Tesla водители в Бельгии и Германии изначально могли воспользоваться преимуществами Supercharger только в том случае, если они путешествовали в страну, где есть открытые зарядные станции. При этом жители Германии могут использовать их за пределами в странах пилотной программы, но не территории своей страны.

Первые станции Supercharger появились в 2012 году и на сегодняшний день по всему миру их насчитывается 30 тысяч.

Североамериканские модели Tesla и Supercharger не используют стандарт CCS2, который поддерживают в основном все электромобили в Европе (включая Tesla), вместо этого используется запатентованный вилка для зарядки Tesla. А другие североамериканские электромобили в основном оснащены разъемом CCS1 (например, Nissan Leaf).