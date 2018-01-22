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Исследование OpenDataBot: десятки украинских чиновников задекларировали биткоины и прочую криптовалюту
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Исследование OpenDataBot: десятки украинских чиновников задекларировали биткоины и прочую криптовалюту

Исследование OpenDataBot: десятки украинских чиновников задекларировали биткоины и прочую криптовалюту

Только за последние несколько месяце было множество заявлений и несколько законопроектов, призванных урегулировать майнинг в частности и рынок крипитовалют в целом. О последней такой «попытке» мы писали около полутора недель назад – 11 января Центр кибербезопасности СНБО поручил регуляторам разработать свод законов о криптовалютах, а также механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж. Тем временем OpenDataBot провели соответствующий анализ и выяснили, что среди украинских чиновников тоже есть немало держателей криптовалют. Весьма «неожиданно», не так ли?

Источник приводит три таблицы с распределением чиновников по указанным в декларациях криптовалютам. В первую занесены те, кто отдает предпочтение биткоинам, во вторую записаны держатели прочих криптовалют, а в третью попали те, кто не стал указывать конкретные данные по декларируемых биткоинах. Вот эти таблицы:

Чиновники, которые задекларировали биткоины:

ФИО Место работы Год, за который подана декларация Количество, шт
1 Голубов Дмитро Іванович Верховна Рада України 2015 4376
2 Урбанський Анатолій Ігорович Голова Одеської обласної ради 7 скликання 2017 4256,3278
3 Кривошея Володимир Валентинович ТОВ “Стар Шайн Шипінг” 2016 3493
4 Табунщик Руслан Володимирович Одеська обласна рада 2016 1600
5 Волканов Валентин Дмитрович Одеська обласна рада 2016 1500
6 Петруєв Дмитро Миколайович Приватний підприємець Депутат Одеській ради міськой 2016 1318
7 Шимон Леонід Геннадійович Одеська обласна рада 2016 1000
8 Іонов Петро Петрович Одеська міська рада 2016 538
9 Привалова Євгенія Євгеніївна головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів 2017 488
10 Мушак Олексій Петрович Верховна Рада України 2015 465
11 Білоцерковець Дмитро Олександрович Верховна Рада України 2015 398
12 Сандул Валентин Анатолійович Служба капітальних вкладень регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця” 2016 388
13 Хенкін Євген Юрійович Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві 2016 381
14 Михайловский Тимур Олегович Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області 2016 250
15 Кузькевич Микита Дмитрович Одеська обласна рада 2016 121
16 Ісламова Анна Вікторівна тимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради 2016 100
17 Позднякова Ганна Іванівна ТОВ “Броклайн” 2016 98,874
18 Ніколайчук Роман Петрович ДСП “Північна Пуща” 2016 50
19 Штока Євген Тимофійович головного державного ревізора-інспектора 2016 25
20 Гайдар Марія Єгорівна Адміністрація Президента України 2016 4,73
21 Коваль Сергій Миколайович головний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря 2017 4
22 Веклюк Михайло Володимирович ДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області 2016 4
23 Фемич Віра Іванівна ДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області 2016 4
24 Щекочіхіна Надія Михайлівна Виконавчий комітет Криворізької міської ради 2016 2
25 Спасененко Кирило Олександрович 23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області 2016 0,1
26 Горбань Геннадій Валентинович Північно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення 2016 0,09
27 Яковіна Ольга Володимирівна СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2016 0,05
28 Кочетов Владислав Володимирович прокурор відділу роботи з кадрами 2017 0,04815692


Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты:

 

ФИО Место работы Год, за который подана декларация Количество/Стоимость Валюта
1 Палпатін Дмитро Вікторович Товариство з обмеженою відповідальністю “Палпатін фінанс груп” 2017 7711 Bitcoin Cash
2 Тягур Василь Михайлович Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету 2016 5400 Ванкойн
3 Кучеренко Віктор Петрович Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж 2016 17120(EUD) Ванкойн

 

Декларации, в которых упоминаются биткоины (но не известно, в количественном или гривневом эквиваленте):

 

ФИО Место работы Год, за который подана декларация Количество/Стоимость
1 Григор’єв Денис Станіславович директор 2017 24300000
2 Майзель Сергій Петрович Депутат 2017 11120000
3 Качала Тамара Миколаївна Керівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги 2016 766116(USD)
4 Опак Константин Николаевич Головний інспектор 2017 22508
5 Піскунович Віктор Олександрович Спеціаліст з консульських питань та діловодства 2016 21280
6 Качаленко Ігор Володимирович Військова частина А4291 2016 19360
7 Мішалов Вячеслав Дмитрович Секретар Дніпропетровської міської ради 2017 18000
8 Кравченко Віталій Вікторович Виробничий підрозділ “Вагонне депо Кременчук” філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” 2016 8750
9 Шевченко Дмитро Ігорович Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” 2015 8272
10 Макарец Владислав Сергеевич провідний спеціаліст 2016 7488
11 Шевчук Олег Василович ДП ІТЦ 2016 17

Как поясняют в Opendatabot, сложность анализа заключается в том, что чиновники должны указывать количество нематериального актива или его цену, так что точно нельзя узнать, что именно значится в декларации – количество биткоинов или их стоимость в гривневом эквиваленте. Кроме того, сейчас обязанность декларировать биткоины отсутствует как таковая.

Это в числе остального, по мнению экспертов, потенциально увеличивают риск использования чиновниками криптовалюты в различных коррупционных схемах.

Отдельно Opendatabot акцентируют внимание на том, что наибольшее число биткоинов сосредоточено в руках чиновников Одесской области, на втором месте – депутаты ВРУ.

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