Исследование OpenDataBot: десятки украинских чиновников задекларировали биткоины и прочую криптовалюту
Только за последние несколько месяце было множество заявлений и несколько законопроектов, призванных урегулировать майнинг в частности и рынок крипитовалют в целом. О последней такой «попытке» мы писали около полутора недель назад – 11 января Центр кибербезопасности СНБО поручил регуляторам разработать свод законов о криптовалютах, а также механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж. Тем временем OpenDataBot провели соответствующий анализ и выяснили, что среди украинских чиновников тоже есть немало держателей криптовалют. Весьма «неожиданно», не так ли?
Источник приводит три таблицы с распределением чиновников по указанным в декларациях криптовалютам. В первую занесены те, кто отдает предпочтение биткоинам, во вторую записаны держатели прочих криптовалют, а в третью попали те, кто не стал указывать конкретные данные по декларируемых биткоинах. Вот эти таблицы:
Чиновники, которые задекларировали биткоины:
|№
|ФИО
|Место работы
|Год, за который подана декларация
|Количество, шт
|1
|Голубов Дмитро Іванович
|Верховна Рада України
|2015
|4376
|2
|Урбанський Анатолій Ігорович
|Голова Одеської обласної ради 7 скликання
|2017
|4256,3278
|3
|Кривошея Володимир Валентинович
|ТОВ “Стар Шайн Шипінг”
|2016
|3493
|4
|Табунщик Руслан Володимирович
|Одеська обласна рада
|2016
|1600
|5
|Волканов Валентин Дмитрович
|Одеська обласна рада
|2016
|1500
|6
|Петруєв Дмитро Миколайович
|Приватний підприємець Депутат Одеській ради міськой
|2016
|1318
|7
|Шимон Леонід Геннадійович
|Одеська обласна рада
|2016
|1000
|8
|Іонов Петро Петрович
|Одеська міська рада
|2016
|538
|9
|Привалова Євгенія Євгеніївна
|головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів
|2017
|488
|10
|Мушак Олексій Петрович
|Верховна Рада України
|2015
|465
|11
|Білоцерковець Дмитро Олександрович
|Верховна Рада України
|2015
|398
|12
|Сандул Валентин Анатолійович
|Служба капітальних вкладень регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця”
|2016
|388
|13
|Хенкін Євген Юрійович
|Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві
|2016
|381
|14
|Михайловский Тимур Олегович
|Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області
|2016
|250
|15
|Кузькевич Микита Дмитрович
|Одеська обласна рада
|2016
|121
|16
|Ісламова Анна Вікторівна
|тимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради
|2016
|100
|17
|Позднякова Ганна Іванівна
|ТОВ “Броклайн”
|2016
|98,874
|18
|Ніколайчук Роман Петрович
|ДСП “Північна Пуща”
|2016
|50
|19
|Штока Євген Тимофійович
|головного державного ревізора-інспектора
|2016
|25
|20
|Гайдар Марія Єгорівна
|Адміністрація Президента України
|2016
|4,73
|21
|Коваль Сергій Миколайович
|головний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря
|2017
|4
|22
|Веклюк Михайло Володимирович
|ДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області
|2016
|4
|23
|Фемич Віра Іванівна
|ДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області
|2016
|4
|24
|Щекочіхіна Надія Михайлівна
|Виконавчий комітет Криворізької міської ради
|2016
|2
|25
|Спасененко Кирило Олександрович
|23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області
|2016
|0,1
|26
|Горбань Геннадій Валентинович
|Північно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення
|2016
|0,09
|27
|Яковіна Ольга Володимирівна
|СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
|2016
|0,05
|28
|Кочетов Владислав Володимирович
|прокурор відділу роботи з кадрами
|2017
|0,04815692
Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты:
|№
|ФИО
|Место работы
|Год, за который подана декларация
|Количество/Стоимость
|Валюта
|1
|Палпатін Дмитро Вікторович
|Товариство з обмеженою відповідальністю “Палпатін фінанс груп”
|2017
|7711
|Bitcoin Cash
|2
|Тягур Василь Михайлович
|Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету
|2016
|5400
|Ванкойн
|3
|Кучеренко Віктор Петрович
|Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж
|2016
|17120(EUD)
|Ванкойн
Декларации, в которых упоминаются биткоины (но не известно, в количественном или гривневом эквиваленте):
|№
|ФИО
|Место работы
|Год, за который подана декларация
|Количество/Стоимость
|1
|Григор’єв Денис Станіславович
|директор
|2017
|24300000
|2
|Майзель Сергій Петрович
|Депутат
|2017
|11120000
|3
|Качала Тамара Миколаївна
|Керівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги
|2016
|766116(USD)
|4
|Опак Константин Николаевич
|Головний інспектор
|2017
|22508
|5
|Піскунович Віктор Олександрович
|Спеціаліст з консульських питань та діловодства
|2016
|21280
|6
|Качаленко Ігор Володимирович
|Військова частина А4291
|2016
|19360
|7
|Мішалов Вячеслав Дмитрович
|Секретар Дніпропетровської міської ради
|2017
|18000
|8
|Кравченко Віталій Вікторович
|Виробничий підрозділ “Вагонне депо Кременчук” філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”
|2016
|8750
|9
|Шевченко Дмитро Ігорович
|Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”
|2015
|8272
|10
|Макарец Владислав Сергеевич
|провідний спеціаліст
|2016
|7488
|11
|Шевчук Олег Василович
|ДП ІТЦ
|2016
|17
Как поясняют в Opendatabot, сложность анализа заключается в том, что чиновники должны указывать количество нематериального актива или его цену, так что точно нельзя узнать, что именно значится в декларации – количество биткоинов или их стоимость в гривневом эквиваленте. Кроме того, сейчас обязанность декларировать биткоины отсутствует как таковая.
Это в числе остального, по мнению экспертов, потенциально увеличивают риск использования чиновниками криптовалюты в различных коррупционных схемах.
Отдельно Opendatabot акцентируют внимание на том, что наибольшее число биткоинов сосредоточено в руках чиновников Одесской области, на втором месте – депутаты ВРУ.