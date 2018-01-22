Исследование OpenDataBot: десятки украинских чиновников задекларировали биткоины и прочую криптовалюту

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Только за последние несколько месяце было множество заявлений и несколько законопроектов, призванных урегулировать майнинг в частности и рынок крипитовалют в целом. О последней такой «попытке» мы писали около полутора недель назад – 11 января Центр кибербезопасности СНБО поручил регуляторам разработать свод законов о криптовалютах, а также механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж. Тем временем OpenDataBot провели соответствующий анализ и выяснили, что среди украинских чиновников тоже есть немало держателей криптовалют. Весьма «неожиданно», не так ли?

Источник приводит три таблицы с распределением чиновников по указанным в декларациях криптовалютам. В первую занесены те, кто отдает предпочтение биткоинам, во вторую записаны держатели прочих криптовалют, а в третью попали те, кто не стал указывать конкретные данные по декларируемых биткоинах. Вот эти таблицы:

Чиновники, которые задекларировали биткоины:



Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты:

№ ФИО Место работы Год, за который подана декларация Количество/Стоимость Валюта 1 Палпатін Дмитро Вікторович Товариство з обмеженою відповідальністю “Палпатін фінанс груп” 2017 7711 Bitcoin Cash 2 Тягур Василь Михайлович Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету 2016 5400 Ванкойн 3 Кучеренко Віктор Петрович Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж 2016 17120(EUD) Ванкойн

Декларации, в которых упоминаются биткоины (но не известно, в количественном или гривневом эквиваленте):

Как поясняют в Opendatabot, сложность анализа заключается в том, что чиновники должны указывать количество нематериального актива или его цену, так что точно нельзя узнать, что именно значится в декларации – количество биткоинов или их стоимость в гривневом эквиваленте. Кроме того, сейчас обязанность декларировать биткоины отсутствует как таковая.

Это в числе остального, по мнению экспертов, потенциально увеличивают риск использования чиновниками криптовалюты в различных коррупционных схемах.

Отдельно Opendatabot акцентируют внимание на том, что наибольшее число биткоинов сосредоточено в руках чиновников Одесской области, на втором месте – депутаты ВРУ.