Центр кибербезопасности СНБО поручил НБУ, Минфину, ГФС и другим разработать законы о регулировании рынка криптовалют. Биржи обяжут хранить данные о транзакциях и клиентах

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Национальный координационный центр кибербезопасности, являющийся рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины, определит порядок функционирования рынка криптовалют. Этот вопрос был рассмотрен наряду с остальными в рамках недавнего заседания СНБО, на котором секретарь ведомства Александр Турчинов обратил особое внимание регуляторов на комплекс проблем, связанных с неконтролируемым оборотом криптовалют в Украине.

По словам Турчинова, дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы «создает угрозы для экономики и безопасности государства».

По данным Нацбанка, СБУ и Нацполиции, отсутствие контроля обращения криптовалюты и анонимность расчетов создают потенциальные предпосылки для их использования с целью отмывания денежных средств, оплаты запрещенных товаров (наркотиков и оружия), а также финансирования терроризма, в частности, на оккупированных территориях Украины.

«Принимая во внимание быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться вне поля зрения государства», – цитирует пресс-служба СНБО слова Турчинова.

Национальный координационный центр кибербезопасности уже распорядился создать рабочую группу, которая займется разработкой нормативно-правовой базы по криптовалюте. В состав этой группы войдут представители Национального банка Украины, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы финансового мониторинга, Государственной фискальной службы и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Рабочая группа должна определить государственного регулятора и порядок функционирования рынка криптовалют, порядок мониторинга транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов криптовалютных операций, а также порядок налогообложения доходов от их осуществления.

Также сообщается, что НБУ изучает вопрос выпуска национальной криптовалюты.

Отдельно регулятор поручил разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж. Этот механизм предусматривает обязательство хранить информацию обо всех транзакциях в течение срока, установленного законодательством для финансовых организаций, и раскрытия информации о клиенте по мотивируемому запросу.

Внедрение всех этих мер предусматривает сотрудничество с правительствами друг стран. В СНБО отмечает, что только так можно избежать криминализации этого сегмента.

Источник: СНБО