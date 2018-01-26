Исследователи создали «настоящую» трёхмерную голограмму при помощи захвата частиц лазерами

В некоторых фантастических фильмах, например, «Звёздные войны» или «Аватар», демонстрируются голограммы, которые можно рассматривать с различных углов. Но в реальности не всё было так радужно. Но теперь исследователям из Университета Бригама Янга удалось создать действительно трёхмерную голограмму, или «объёмное изображение», если использовать более корректный термин.

«Мы можем думать об этом изображении, как о 3D-напечатанном объекте», – заявил руководитель проекта Даниэль Смолли.

Для создания объемных изображений команда использовала устройство под названием Optical Trap Display. Проблема создания голограмм заключается в том, что необходимо что-то, чтобы отразить лазерный свет, чтобы глаза пользователя могли его видеть. Разработанное устройство использует лазеры для захвата маленькой частицы в свободном пространстве и может заставить её двигаться по маршруту подобно тому, как электромагниты отклоняют электронный луч в телевизоре с ЭЛТ. Другие синие, красные и зеленые лазеры затем освещают эту частицу. Если частица движется достаточно быстро, она создает иллюзию плотного, анимированного голографического изображения.

Исследователи заявляют, что их система первая в мире способна создавать парящие в пространстве анимированные изображения, с которыми пользователи могут взаимодействовать. В представленном ролике показано, что исследователи могут размещать свои пальцы под генерируемым таким образом изображением.

Пока что группа смогла создать лишь простые изображения, например, бабочку, призму или анимированное кольцо. И пока что изображения выглядят достаточно грубо, что вызвано ограничениями скорости, с которой лазеры могут перемещать частицу. К тому же, такие изображения имеют слишком маленькие размеры. Так что исследователям ещё есть над чем работать. Также отмечается, что вживую такие изображения, вероятно, выглядят лучше, так как в ролике проявляется мерцание, которое незаметно для человеческого глаза при обычном просмотре.

Теперь перед исследователями стоит задача по созданию более крупных объёмных изображений, а также необходимо устранить другие ограничения технологии. Даниэль Смолли отмечает, что создаваемые таким образом изображения никогда не будут столь реалистичными, как можно ожидать от фильма или других средств выражения. Но они смогут кардинально изменить визуализацию в медицине и некоторых других отраслях.

Источник: Engadget