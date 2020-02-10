IT-ассоциации и правительство обсудили 5-ю группу ФЛП, налоговый режим IP-Box и пересмотр трудовых отношений

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На прошлой неделе состоялась встреча представителей крупных IT-ассоциаций и украинских министерств, во время которой обсуждались очередные законодательные изменения, способные повлиять работу IT-отрасли. Подробностями о встрече поделился сооснователь харьковского ІТ-кластера и депутат Харьковского облсовета Эдуард Рубин в колонке на DOU. Рассмотрим вкратце самые важные моменты.

Интересы украинской ІТ-отрасли на встрече представляли:

ІТ-комитет ЕБА,

ІТ Ukraine,

«Спілка українських підприємців»,

AmCham,

Харьковский ІТ-кластер.

Со стороны государства были:

министр и замминистры Министерства экономразвития,

замминистра Минцифры,

представители офиса BRDO.

Во время проведения встречи была озвучена информация, что на сегодняшний день в Украине насчитывается около 200 тыс. программистов. Также отмечается, что оборот за первое полугодие 2019 вырос на 30% и составляет $1,64 млрд. Налоговые выплаты также увеличились на 30% и достигли показателя 6,1 млрд грн.

Однако государственные мужи считают, что это далеко не предел. Потому государство хочет довести доход от экспорта украинской IT-отрасли до $13 млрд, количество ІТ-специалистов — до 650 тыс. человек, а долю ІТ в ВВП страны — до 10%.

В свою очередь представители IT-ассоциаций снова настаивали на создании отдельной группы ФЛП для ІТ-отрасли. Стороны договорились, что ІТ-сообщество подготовит дорожную карту, которую согласует с правительством и по которой будет развиваться отрасль в дальнейшем.

По задумке, эта карта будет включать 4 основных направления: налоги, трудовое законодательство, иммиграция и образование. Каждую из этих сфер планируется реформировать.

Изменение налогового законодательства

По мнению ассоциаций, постепенное повышение налогов на ФЛП для ІТ-специалистов позволит плавно повысить доход государства и не будет мешать бизнесу.

Создание 5-й группы ФЛП даст возможность легально выстроить для предпринимателей контрактную систему и дать им право работать хоть с одной фирмой, хоть с десятком. Для продуктовых компаний планируется внедрить налогообложение в соответствии с режимом IP-box, о котором мы рассказывали ранее.

При этом предприниматели смогут и далее использовать 3-ю группу ФЛП и иметь трудовые отношения.

Изменение трудового законодательства

Предлагается узаконить контрактную форму сотрудничества.

Разделить понятия «выполнение работы» и «предоставление услуг».

Исключить понятие «предоставление услуг» из перенятым признаков трудовых отношений.

Исключить право для инспекторов Гоструда конфисковывать материалы.

Изменения в сфере иммиграции.

Планируется использовать квоту на иммиграцию высококвалифицированных ІТ-специалистов. В первый год в качестве эксперимента она будет установлена на уровне 5 тыс. человек.

Закон позволит получать вид на жительство и право на работу высококвалифицированным специалистам, которых украинские компании могут приглашать на работу.

Стартапы смогут создавать и граждане Украины, и зарубежные специалисты. Они смогут находиться в Украине, здесь вести инновационную деятельность в течении необходимого времени, платить налоги.

Образование

Улучшать ситуацию с профильным образованием планируется при помощи частных университетов и неформального образования.

«Сейчас ценность украинского диплома как документа упала, наблюдается инфляция высшего образования. В IT нужны знания, поэтому молодежь идет туда, где их учат. Поэтому и мы будем драйвить частные инициативы. В реальной перспективе даже частный университет», — пояснил Рубин.

Следует отметить, что в комментариях многие программисты критически высказываются об инициативах ассоциаций. Ранее проведенный DOU опрос показал, что более 80% отрасли выступает против введения 5-й группы ФЛП.

Источник: AIN