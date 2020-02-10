IT-ассоциации и правительство обсудили 5-ю группу ФЛП, налоговый режим IP-Box и пересмотр трудовых отношений
На прошлой неделе состоялась встреча представителей крупных IT-ассоциаций и украинских министерств, во время которой обсуждались очередные законодательные изменения, способные повлиять работу IT-отрасли. Подробностями о встрече поделился сооснователь харьковского ІТ-кластера и депутат Харьковского облсовета Эдуард Рубин в колонке на DOU. Рассмотрим вкратце самые важные моменты.
Интересы украинской ІТ-отрасли на встрече представляли:
- ІТ-комитет ЕБА,
- ІТ Ukraine,
- «Спілка українських підприємців»,
- AmCham,
- Харьковский ІТ-кластер.
Со стороны государства были:
- министр и замминистры Министерства экономразвития,
- замминистра Минцифры,
- представители офиса BRDO.
Во время проведения встречи была озвучена информация, что на сегодняшний день в Украине насчитывается около 200 тыс. программистов. Также отмечается, что оборот за первое полугодие 2019 вырос на 30% и составляет $1,64 млрд. Налоговые выплаты также увеличились на 30% и достигли показателя 6,1 млрд грн.
Однако государственные мужи считают, что это далеко не предел. Потому государство хочет довести доход от экспорта украинской IT-отрасли до $13 млрд, количество ІТ-специалистов — до 650 тыс. человек, а долю ІТ в ВВП страны — до 10%.
В свою очередь представители IT-ассоциаций снова настаивали на создании отдельной группы ФЛП для ІТ-отрасли. Стороны договорились, что ІТ-сообщество подготовит дорожную карту, которую согласует с правительством и по которой будет развиваться отрасль в дальнейшем.
По задумке, эта карта будет включать 4 основных направления: налоги, трудовое законодательство, иммиграция и образование. Каждую из этих сфер планируется реформировать.
- Изменение налогового законодательства
По мнению ассоциаций, постепенное повышение налогов на ФЛП для ІТ-специалистов позволит плавно повысить доход государства и не будет мешать бизнесу.
Создание 5-й группы ФЛП даст возможность легально выстроить для предпринимателей контрактную систему и дать им право работать хоть с одной фирмой, хоть с десятком.Для продуктовых компаний планируется внедрить налогообложение в соответствии с режимом IP-box, о котором мы рассказывали ранее.
При этом предприниматели смогут и далее использовать 3-ю группу ФЛП и иметь трудовые отношения.
- Изменение трудового законодательства
Предлагается узаконить контрактную форму сотрудничества.
Разделить понятия «выполнение работы» и «предоставление услуг».
Исключить понятие «предоставление услуг» из перенятым признаков трудовых отношений.
Исключить право для инспекторов Гоструда конфисковывать материалы.
- Изменения в сфере иммиграции.
Планируется использовать квоту на иммиграцию высококвалифицированных ІТ-специалистов. В первый год в качестве эксперимента она будет установлена на уровне 5 тыс. человек.
Закон позволит получать вид на жительство и право на работу высококвалифицированным специалистам, которых украинские компании могут приглашать на работу.
Стартапы смогут создавать и граждане Украины, и зарубежные специалисты. Они смогут находиться в Украине, здесь вести инновационную деятельность в течении необходимого времени, платить налоги.
- Образование
Улучшать ситуацию с профильным образованием планируется при помощи частных университетов и неформального образования.
«Сейчас ценность украинского диплома как документа упала, наблюдается инфляция высшего образования. В IT нужны знания, поэтому молодежь идет туда, где их учат. Поэтому и мы будем драйвить частные инициативы. В реальной перспективе даже частный университет», — пояснил Рубин.
Следует отметить, что в комментариях многие программисты критически высказываются об инициативах ассоциаций. Ранее проведенный DOU опрос показал, что более 80% отрасли выступает против введения 5-й группы ФЛП.
Источник: AIN