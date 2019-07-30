Из-за санкций США компании Huawei и Google свернули совместный проект по выпуску умной колонки незадолго до официального анонса





В прошлом у компаний Huawei и Google были крепкие партнёрские отношения. Однако, после недавнего внесения Huawei в санкционный список США, эти отношения столкнулись с трудностями. Так, компаниям пришлось свернуть несколько совместных проектов.

Как сообщают осведомлённые источники, Huawei и Google работали над созданием умной колонки, работающей под управлением Google Assistant. Ожидалось, что компания представит новинку во время проведения выставки IFA, которая будет проходить в Берлине в сентябре этого года. Продавать устройство планировалось в США и через интернет. Однако, когда запрет США на доступ Huawei к американским технологиям вступил в силу, обеим компаниям пришлось прекратить работу над этим проектом. Отмечается, что работа над этой умной колонкой длилась на протяжении примерно года. Кроме того, на протяжении этого периода компании также обсуждали возможность обеспечить совместимость смартфонов Huawei с платформой Android Auto.

Однако санкции правительства США осложнили отношения Huawei со всеми американскими партнёрами. Фактически, в недавнем заявлении говорилось, что Huawei стремилась уменьшить свою зависимость от американских поставщиков в ближайшие несколько лет, чтобы избежать каких-либо проблем с поставками в будущем. По слухам, компания создала запасы основных компонентов и чипов ещё до оглашения решения о введении санкций.

Источник: gizmochina