Изображение Moto E5 позволяет оценить дизайн грядущего смартфона

В интернете засветился рендер готовящегося к выпуску смартфона Moto E5. Это изображение позволяет оценить дизайн устройства.

Судя по рендеру, смартфон Moto E5 получил дисплей с традиционным соотношением сторон 16:9. На достаточно крупной нижней грани под дисплеем нанесён логотип motorola, аппаратной или ёмкостной кнопки Home, а также сканера отпечатков пальцев под дисплеем нет. Напомним, в предыдущей модели Moto E4 под экраном размещалась ёмкостная кнопка с интегрированным сканером отпечатков пальцев. В модели 2018 года, судя по всему, сканер отпечатков пальцев перемещён на заднюю панель, она размещён под модулем камеры. Сама камера на задней панели является одиночной. Камера на лицевой панели дополнена LED вспышкой. Судя по всему, устройство выполнено в металлическом корпусе и оснащено портом microUSB. Технические характеристики аппарата не сообщаются.

Смартфон предыдущего поколения Moto E4 был представлен в июне 2017 года. Логично предположить, что модель Moto E5 также будет представлена во втором квартале нынешнего года. Также нельзя исключать, что одновременно состоится презентация и версии Moto E5 Plus.

Источник: gizmochina