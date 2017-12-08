Изображения демонстрируют грядущие смартфоны Sony Xperia в новом полноэкранном дизайне

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Как известно, будущие смартфоны Sony Xperia должны получить так называемый безрамочный или полноэкранный дизайн. Буквально на прошлой неделе появились спецификации грядущего смартфона Sony H8541, а теперь ресурс GizChina опубликовал несколько изображений сразу двух смартфонов Sony в новом полноэкранном дизайне. Они позволяют оценить дизайн новинок.

Как видно, смартфоны существенно отличаются между собой. Один из них получил стеклянный корпус традиционной для актуальных смартфонов Xperia прямоугольной формы с незначительным закруглением углов. Кроме того, на тыльной стороне устройства можно увидеть сдвоенную камеру, модули которой расположены сильно удалены друг от друга – почти что в разных углах. А сама задняя панель имеет весьма необычное внешнее исполнение – симметрические матовые полукруги в верхней и нижней части.

В то же время вторая модель в металлическом корпусе больше похожа на последние смартфоны конкурентов: здесь и более скругленные углы, и сдвоенная камера имеет привычный дизайн, и сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

В первом устройстве сканера отпечатков пальцев не видно, разве что он встроен под поверхность дисплея или в боковую грань (изображений боковых граней нет).

Также на фото можно увидеть стереодинамики на лицевых панелях обеих новинок.

По предварительным данным, смартфоны получат дисплеи диагональю 5,7 дюйма разрешением 4К, SoC Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ и ОС Android 8.0. Их анонс ожидается на CES 2018 или MWC 2018.

Источник: gizchina.com