В следующем месяце в ЕС вступят в силу правила, обязывающие электромобили издавать звуки при движении на скорости до 20 км/ч





С 1 июля 2019 года в Евросоюзе вступит в силу новый закон об электромобилях, обязывающий данные транспортные средства шуметь при движении со скоростью ниже 20 км/ч.

Согласно тексту закона, электрокары должны будут издавать «микс из белого шума и тональных звуков» громкостью около 56 децибел (сравнимо по громкости со звуком, издаваемым работающим холодильником), тем самым предупреждая пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения о своем приближении. Новые правила касаются как новых электрических транспортных средств, продаваемых на территории ЕС, так и старых — предполагается, что «шумоиздаватели» будут устанавливаться на уже купленные электрокары по мере того, как те будут посещать СТО.

Поясним, что так как в электромобилях нет двигателей внутреннего сгорания, они двигаются почти неслышно на маленьких скоростях. Из-за этого, как показывают исследования, электромобили попадают в ДТП с пешеходами на 40% чаще, чем машины с ДВС. Особенные проблемы электрические средства передвижения создают пешеходам с проблемами зрения. При этом на высокой скорости звуковые обозначения электромобилям не нужны: во-первых, звук начинает исходить от шин, во-вторых, возникает аэродинамический шум.

Напоследок отметим, что свои «звуковые решения» для электрокаров ранее представили Jaguar, BMW, Nissan и Audi.

Источник: VC