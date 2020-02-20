К 30-летию Photoshop вышли обновлённые мобильная и настольная версии редактора с некоторыми улучшениями





Программа Adobe Photoshop отмечает свой 30-й день рождения. За это время приложение стало синонимом редактирования фотографий. К этому юбилею Adobe также подготовила ряд обновлений как для настольной, так и для мобильной версий Photoshop.

В Photoshop на iPad добавлен инструмент Object Selection. С его помощью создатели контента могут выбирать и манипулировать одним или несколькими объектами в сложных сценах. Используя технологию Sensei AI компании и машинное обучение, она даёт пользователям больше контроля над процессом выбора, даже если они только рисуют грубый контур вокруг области, которую пытаются выбрать. Также на iPad появились новые элементы управления для набора текста.

В настольной версии программы Adobe внесла улучшения в инструмент для заполнения с учётом содержимого. Теперь можно делать несколько выборок и применять несколько заливок одновременно.

Также компания улучшила функцию размытия Lens Blur, которая имитирует эффект боке при съемке изображения с малой глубиной резкости. Ранее эта функция размытия выполнялась на процессоре и обеспечивала не совсем реалистичный результат, с острыми краями вокруг объектов на переднем плане. Теперь алгоритм работает на графическом процессоре, обеспечивая более мягкий эффект, а объекты переднего плана выглядят гораздо более реалистично.

Источник: techcrunch