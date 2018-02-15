К концу этого года Мининфраструктуры планирует запустить единый сквозной билет «автобус-жд-авиа»

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Судя по всему, в этом году нас ждет не только выстраданный приход лоукостера Ryanair, но и еще одно существенное нововведение от Мининфраструктуры. Говоря конкретнее, до конца этого года ведомство планирует запустить единый сквозной билет автобус-жд-авиа. Об этом в комментарии «Громадському» сообщил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Пока что особых подробностей о проекте нет. Но в конечном итоге система покроет как региональные, так и на международные направления. Обещают мобильное приложение, в котором достаточно будет указать пункт назначения (местоположение система определит сама на основании данных геолокации), будь то город в Украине или в любом другом иностранном государстве, после чего система выдаст оптимальные маршруты с учетом всех типов транспорта (автобусы, поезда, самолеты).

«Наша конечная цель – чтобы вы на своем телефоне могли открыть приложение, которое определит ваше местоположение, ввести пункт назначения, например, Киев или Вену. И программа показала вам маршруты несколькими транспортами», – Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Наверняка сейчас многие задумались о том, насколько точна будет эта система, поскольку даже региональные электронные сервисы зачастую подводят. Это еще предстоит узнать.

Для запуска этой системы необходимо создать соответствующую единую базу данных перевозчиков, компании смогут подключаться к этой базе. Кстати говоря, реестр должен работать на базе технологии Blockchain, что должно обеспечить защиту и предотвратить возможные махинации.

Источник: «Громадське»