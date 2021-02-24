Кабмін: 5000 іноземних IT-спеціалістів зможуть працевлаштуватись в Україні, квоти розподілені серед 5 міст з найбільшою кількістю IT-компаній





Уряд ухвалив розпорядження щодо встановлення квоти на імміграцію в Україну іноземних ІТ спеціалістів у 2021 році. За ініціативи Мінцифри 5000 іноземних IT-спеціалістів зможуть працевлаштуватись в Україні.

Квота на імміграцію — це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року. Інструмент простіший, ніж дозвіл на роботу. Адже дозвіл треба регулярно поновлювати і людина залишається прив’язаною до конкретного місця роботи. Дозвіл на імміграцію в межах квоти дають спеціалісту можливість один раз пройти процедуру отримання дозволу, отримати на його основі посвідку на постійне проживання і раз на 10 років міняти сам бланк на новий. При цьому людина абсолютно вільна обирати, де працювати і де проживати.

«Команда Мінцифри працює над тим, щоб зробити Україну найпотужнішим IT-хабом у Центральній та Східній Європі, який залучатиме міжнародні інвестиції в Україну, та зміцнить наші позиції на світовій арені. Для цього ми запускаємо проекти Дія City, Е-резидентство та створюємо легальний ринок віртуальних активів. Залучення іноземних висококваліфікованих ІТ-фахівців у межах квоти на імміграцію дозволить якісно підвищити експертизу українських компаній, зробити їх потужнішими і конкурентоспроможними на світовому ринку», — сказав Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Імміграційні квоти дозволять частково закрити потребу ринку у висококваліфікованих фахівцях, а іноземні спеціалісти отримають:

посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні. У довготривалому майбутньому не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;

працевлаштування на тих самих умовах, що й для громадян України;

відсутність прив’язки до конкретних термінів перебування в Україні, до конкретного місця роботи та посади;

можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;

можливість відкрити ФОП.

«ІТ-спеціаліст з посвідкою на постійне проживання в Україні більш цікавий для української компанії, оскільки йому не потрібно оформлювати жодних дозволів. Але іноземні ІТ-спеціалісти з такою посвідкою — це не просто ІТ-шник, а висококваліфікований ІТ-шник. Головний критерій відбору ІТ-спеціалістів — це відповідність кваліфікаційним вимогам до визначених професій в IT-сфері для іноземців. У зв’язку з тим, що квота обмежена, першими її отримають ті, хто раніше подадуть заявку», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

5000 квот розподілені серед міст України, де зосереджена найбільша кількість IT-компаній:

Київ – 2500

Харків – 700

Дніпро – 600

Одеса – 600

Львів – 600

Як оформити дозвіл українською та англійською мовами, можна прочитати за наступним посиланням.

Цього року до переліку спеціальностей у рамках квот на імміграцію додано 50 блокчейн-спеціалістів. Для українських IT-компаній це можливість посилити свої команди іноземними висококваліфікованими фахівцями. Іноземні спеціалісти зможуть вільно жити та працювати в Україні, а також матимуть можливість увійти в одне з найбільших у світі товариств блокчейн-розробників, яке вже існує в Україні.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України