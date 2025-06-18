Исследование Microsoft: бесконечный рабочий день ведет к потере производительности

В специальном отчете Microsoft отмечается, что несмотря на обещания работодателей после пандемии COVID-19 сделать рабочий день нормированным и сбалансированным, все произошло наоборот.

Как подчеркивается в отчете Microsoft, сейчас все больше людей работают более 12 часов в день и продолжают работу на выходных. Это имеет значительное негативное влияние на общую производительность. И хотя внедрение систем искусственного интеллекта может улучшить ситуацию, она также может и ухудшиться.

В спецотчете Microsoft по индексу рабочих тенденций по состоянию на июнь 2025 года говорится, что все больше работников попадают в ловушку бесконечного рабочего дня, который начинается в 6 утра и продолжается даже после 20:00 и не заканчивается с наступлением выходных. Отчет был составлен по результатам триллионов агрегированных анонимных сообщений в Microsoft 365, которые поступали со всего мира. Они показывают, что около 40% людей, которые находятся в сети в 6 утра, просматривают электронную почту и формируют приоритеты на день.

Наиболее продуктивные рабочие часы с 9 до 11 утра и с 13:00 до 15:00 отводятся для проведения рабочих совещаний, что лишает работников естественного всплеска производительности. Где-то около 11:00 утра — время наибольшей активности по обмену сообщениями, планированию встреч и использованию большинства рабочих приложений.

В Microsoft установили, что количество совещаний после 20:00 выросло на 16% по сравнению с предыдущим годом. Среднестатистический сотрудник сейчас отправляет около 50 рабочих сообщений в нерабочее время. Около 22:00 по меньшей мере 29% работников просматривают почтовые ящики.

На выходных по меньшей мере 20% работников до 12:00 проверяют собственную электронную почту, а более 5% работают с электронной почтой в воскресенье вечером. Среднестатистический работник получает 117 писем и 153 сообщения ежедневно. Это означает, что сотрудники, использующие Microsoft 365, каждые 2 минуты отвлекаются на встречу, письмо или сообщение.

В Microsoft подчеркивают, что это объясняет, почему по крайней мере половина всех работников и более половины руководителей считают свою работу хаотичной и фрагментированной. В компании по результатам отчета подчеркивают, что улучшить ситуацию может использование искусственного интеллекта

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

В Microsoft рекомендуют развернуть ИИ-агентов для использования малоценных задач, сосредоточившись на принципе 80/20, согласно которому, 20% обеспечивают 80% рабочих результатов.

Источник: TechSpot