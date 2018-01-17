«Что это было?»: КМУ утвердил концепцию развития цифровой экономики и общества Украины до 2020 года без какой-либо конкретики

Сегодня, 17 января, Кабинет министров Украины принял концепцию развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы и утвердил план мероприятий по ее реализации, разработанный Минэкономразвития совместно с «ведущими экспертами IT-индустрии».

Презентация Концепции и плану доступна по ссылке.

Сообщается, что этот принятый документ, по сути, является дорожной картой трансформации экономики Украины и предусматривает переход от сырьевого типа экономики с потребительской моделью поведения к экономике знаний с высокотехнологичным производством и информационному обществу посредством внедрения передовых IT-технологий и коммуникаций.

Вот только в КМУ, похоже, пока сами слабо представляют, что такое цифровая экономика и что нужно сделать. По крайней мере, именно на такие мысли наталкивает содержание презентации, посвященной этой Концепции. Такое ощущение, что делали эту презентацию на коленке в очень сжатые сроки и точно без привлечения каких-либо ведущих специалистов в области IT.

Но не будем голословными, а перейдем к сути. Документ выделяет два ключевых направления, в которых планируется трансформировать в ближайшие три года:

развитие цифровой инфраструктуры – широкополосный интернет (ШПД) должен быть по всей территории Украины;

цифровизация образовательных процессов и стимулирования цифровых преобразований в системе образования, медицине, экологии, безналичной экономики, инфраструктуре, транспорте, общественной безопасности и т.д. и т.п.

Отмечается, что реализация этой концепции позволит поднять ВВП страны на 2,5% уже в 2019 году, добавить еще 3% к 2020 и еще +5% в 2021 году. Кроме того, одновременно говорится о прогнозируемом повышении позиций Украины в ведущих международных экономических рейтингах – Global Innovation Index, ICT Development Index и другие. Среди всех абстрактных целей для достижения этих показателей упоминается только о достижении покрытия широкополосного интернета более 80% с помощью неких проектов государственно-частного партнерства. Но опять-таки никаких конкретных инициатив и сроков их внедрения авторы проекта не называют.

При этом авторы проекта особо подчеркивают, что концепция уже готова к реализации, но неясно, что конкретно они собрались реализовывать?

Источник: КМУ