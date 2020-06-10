Кабмин согласовал с инвесторами снижение «зелёного» тарифа до 15%

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Во время заседания Кабинета министров Украины 10 июня был одобрен меморандум о взаимопонимании между правительством и инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В документе согласовано снижение «зелёного» тарифа на 15% для солнечных электростанций и на 7,5% для ветряных электростанций.

Также отмечается, что реструктуризацию «зелёного» тарифа проведут без пролонгации срока выплат, а ответственность производителей «зелёной» энергии за небалансы усилится. Кроме того, вводится запрет на строительство новых солнечных станций в рамках действующей системы поддержки инвесторов с 1 июля. Министерство энергетики должно подготовить соответствующий законопроект. Ранее мы уже сообщали, что в Минэнерго хотят запретить строительство новых солнечных и ветровых электростанций.

«Благодаря этому меморандуму и добровольному соглашению, которое будет подготовлено и достигнуто, мы сможем снизить нагрузку на рынок почти на 7 млрд грн в год и в целом на весь период поддержки до 2030 года уменьшить нагрузку более чем на 2 млрд евро», — заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

В меморандуме также оговорено, что с 1 июля при постройке солнечных электростанций цена по выплатам «зелёного» тарифа будет определяться на аукционах.

«Такой меморандум, а также предоставление Энергоатому возможности заключать двусторонние договора с промышленностью — это два очень важных шага к стабилизации ситуации в энергетике», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Источник: Лига