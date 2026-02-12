Как Kindle Scribe, но на Linux: вышел ридер InkPad One с 10-дюймовым E-Ink экраном

Рынок электронных книг большей частью делят между собой Kindle и Kobo. Но на этот раз появилась интересная альтернатива в виде PocketBook InkPad One. Это новый ридер, который работает на Linux и напрямую конкурирует с Kindle Scribe.





Характеристики PocketBook InkPad One

PocketBook InkPad One получил 10,3-дюймовый дисплей E Ink Mobius с оттенками серого и плотностью 226 пикселей на дюйм. Экран поддерживает фронтальную подсветку с адаптацией к освещению вокруг, поэтому устройство подстраивает яркость под условия в комнате. Автономную работу до двух месяцев обеспечивает аккумулятор емкостью 3700 мА-ч.

Новинка содержит 4-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего хранилища. Корпус довольно тонкий — 5,15 мм, а вес составляет 400 г. По габаритам и формату это прямой соперник Kindle Scribe, хотя разрешение экрана здесь немного ниже.





Главная особенность PocketBook InkPad One — операционная система Linux. PocketBook не использует Android и не предлагает закрытую платформу, поэтому пользователь не привязывается к конкретной экосистеме. Ридер поддерживает 21 формат файлов, среди которых AZW, EPUB, PDF, MOBI и другие популярные стандарты. Устройство также предоставляет доступ к приложению на базе Libby для заимствования книг из библиотек. В Великобритании пользователи получают доступ к «самой полной англоязычной цифровой библиотеке Великобритании с контентом, защищенным LCP DRM, насчитывающей 4,5 миллиона электронных книг и 90 000 аудиокниг».

InkPad One поддерживает ввод стилусом, и стилус входит в комплект. Это делает модель более открытой альтернативой Kindle Scribe и таким устройствам, как reMarkable Paper Pro, где экосистема значительно более ограничена.

Цена

Пока PocketBook продает InkPad One только в Германии по цене €299. Компания подтвердила, что со временем модель появится в других странах. В США цена составит $360, в Британии — около £270.

Источник: techradar