«Как минимум 2 Мбит/с». Минцифры возвращается к идее гарантированной скорости мобильного интернета в Украине и готовит изменения в законодательство

Министерство цифровой трансформации Украины готовит законодательные изменения, которые позволят государству контролировать скорость мобильного интернета, а украинцам тестировать ее и оказывать непосредственное влияние на качество услуги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава министерства Михаил Федоров, недавно получивший новую должность и более широкие полномочия.



Новая (старая) инициатива

Для начала стоит вспомнить, что это не новая инициатива — впервые о введении предельной средней скорости мобильного интернета и контроля соблюдения нормативов заговорили в апреле 2021 года, а уже в конце года Минцифрой совместно с Госспецсвязи и старой НКРСИ были утверждены новые стандарты качества мобильной связи. . Они, в частности, устанавливали минимально гарантированную скорость мобильного интернета на уровне 2 Мбит/сек для загрузки (downlink) в сетях 3G (UMTS) и 4G (LTE), а также не менее 0,5 Мб/сек для выгрузки в 4G (LTE) сетях. Отдельным пунктом было прописано условие обеспечения связи минимум на 65% территории населенного пункта (города или села), чтобы считать его «покрытым».

2 Мбит/с — минимально гарантированная скорость мобильного интернета в Украине.

Полномасштабная война помешала довести дело до логического завершения и, похоже, сейчас Минцифры вернулись к идее закрепления минимально гарантированной скорости мобильного интернета на законодательном уровне.

В Минцифре готовят изменения к новому Закону об электронных коммуникациях, которые позволят государству проверять, действительно ли всюду соблюдается достаточная скорость загрузки. В своем сообщении Михаил Федоров указывает все те же 2 Мбит/сек. В то же время он отмечает, что такая скорость должна соблюдаться во всех населенных пунктах и ​​на дорогах, где есть мобильная связь.

«Средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек. Этого минимально достаточно, чтобы суметь с коллегами из смартфона в пути. Или публиковать видео в инстаграммах и обмениваться файлами без Wi-Fi» Михаил Федоров,

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации

Министр признает, что сейчас в городах фактический показатель значительно выше, а в некоторых селах — наоборот, из-за меньшего количества базовых станций. Очевидно, инициатива, прежде всего, направлена ​​именно на села и является своеобразным продолжением недавних изменений, которые должны стимулировать украинских мобильных операторов строить новые станции 4G в селах. В прошлом году вступили в силу изменения в Закон «О регулировании градостроительной деятельности» — новые правила позволят получить землю для строительства базовых станций 4G на 6 месяцев быстрее (здесь подробнее).

Мониторинг и контроль

В то же время Михаил Федоров запустил опрос — важно ли мониторить скорость мобильного интернета в Украине? На этот момент в нем приняли участие 13 тыс. пользователей — 95% проголосовали за «Да, конечно».

Что касается механизмов мониторинга и контроля скорости, то можно вспомнить о предварительных планах по созданию в Украине системы по мониторингу качества мобильной связи — летом 2021 года УГЦР заключил договор на закупку системы мониторинга качества мобильной связи от немецкой компании Rohde&Schwarz.

Будущее украинской телеком-отрасли

К полномасштабному вторжению россии Кабмин и Минцифры ставили очень амбициозные цели развития широкополосного доступа, развития инфраструктуры и улучшения качества мобильной связи. В частности, одной из главных целей было до 2024 обеспечить скоростным интернетом 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов. При этом по лицензионным условиям операторы обязывались скоростным мобильным интернетом все международные дороги до конца 2022 года, все национальные — до середины 2024 года.

Сейчас самым высоким приоритетом является освобождение украинских территорий от оккупантов с последующим восстановлением и восстановлением телеком-инфраструктуры, отмечавшей масштабные разрушения в результате российской агрессии. Пока планировать что-то более рано, но, безусловно, радует, что инициативы по развитию телеком-индустрии, ставшие на паузу с началом войны, понемногу «оживают». Главное, чтобы они преследовали практические цели, а не являлись очередным проявлением популизма, как это нередко случается.