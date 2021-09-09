Уряд затвердив план заходів із розвитку широкосмугового доступу на 2021-2022 роки
Одна із головних цілей нинішнього уряду — до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. І ось зараз Кабмін відповідною постановою затвердив план заходів із розвитку широкосмугового доступу до інтернету на 2021-2022 роки.
Повного тексту постановки на детального плану заходів поки що немає. Мінцифра у своєму пресрелізі перераховує наступні цілі:
- Будуть під’єднані 6 тис. закладів соціальної інфраструктури до оптичного інтернету.
- Буде вдосконалений порядок здійснення доступу до інфраструктури операторами, провайдерами телекомунікацій.
- Буде оновлений перелік показників якості та їх граничних нормованих рівнів для послуг мобільного зв’язку.
- Будуть врегульовані питання здійснення розрахунків електромагнітної сумісності з урахуванням досвіду Міжнародного союзу електрозв’язку.
Мінцифра також повідомляє, що для моніторингу стану розвитку інтернет-під’єднань та швидкості інтернету буде створена державна платформа broadband.gov.ua, яка допоможе збирати інформацію про якість телекомунікаційних послуг. Насправді ж цей проєкт запустили ще у 2019 році.
Прямо зараз Мінцифра бере активну участь у розбудові мережі оптичного інтернету в селах у рамках масштабного проєкту «Інтернет-субвенція» — на проведення оптичного інтернету у села Кабмін раніше виділив 483,8 млн гривень. Завдяки проєкту до оптичних мереж планується вперше під’єднати понад 3 тис. сіл, в яких перебувають понад 11 тис. соціальних об’єктів.
На цьому тижні «Укртелеком» анонсував інвестиції 12 млн євро в розширення мережі оптичного інтернету — за три роки планують під’єднати 300 населених пунктів, де мешкає 1,3 млн осіб.
«Укртелеком» інвестує 12 млн євро в розширення мережі оптичного інтернету в Україні — за три роки підключать 300 населених пунктів, де мешкає 1,3 млн осіб