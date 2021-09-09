Уряд затвердив план заходів із розвитку широкосмугового доступу на 2021-2022 роки





Одна із головних цілей нинішнього уряду — до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. І ось зараз Кабмін відповідною постановою затвердив план заходів із розвитку широкосмугового доступу до інтернету на 2021-2022 роки.

Повного тексту постановки на детального плану заходів поки що немає. Мінцифра у своєму пресрелізі перераховує наступні цілі:

Будуть під’єднані 6 тис. закладів соціальної інфраструктури до оптичного інтернету.

Буде вдосконалений порядок здійснення доступу до інфраструктури операторами, провайдерами телекомунікацій.

Буде оновлений перелік показників якості та їх граничних нормованих рівнів для послуг мобільного зв’язку.

Будуть врегульовані питання здійснення розрахунків електромагнітної сумісності з урахуванням досвіду Міжнародного союзу електрозв’язку.

Мінцифра також повідомляє, що для моніторингу стану розвитку інтернет-під’єднань та швидкості інтернету буде створена державна платформа broadband.gov.ua, яка допоможе збирати інформацію про якість телекомунікаційних послуг. Насправді ж цей проєкт запустили ще у 2019 році.

Прямо зараз Мінцифра бере активну участь у розбудові мережі оптичного інтернету в селах у рамках масштабного проєкту «Інтернет-субвенція» — на проведення оптичного інтернету у села Кабмін раніше виділив 483,8 млн гривень. Завдяки проєкту до оптичних мереж планується вперше під’єднати понад 3 тис. сіл, в яких перебувають понад 11 тис. соціальних об’єктів.

На цьому тижні «Укртелеком» анонсував інвестиції 12 млн євро в розширення мережі оптичного інтернету — за три роки планують під’єднати 300 населених пунктів, де мешкає 1,3 млн осіб.