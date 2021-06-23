Мінцифра разом з НКРЗІ та УДЦР готують запуск системи з моніторингу якості мобільного зв’язку





Одна із головних цілей нинішнього уряду — до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. І ось зараз навздогін «інтернет-субвенції» з проведенням оптичного інтернету у села Мінцифра анонсувала чергову ініціативу, яка спрямована на її досягнення.

Разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) та Українським державним центром радіочастот (УДЦР) Мінцифра реалізує Урядову програму з моніторингу якості мобільного зв’язку. Як повідомляється, Ініціатива буде сприятиме розвитку мереж, покращенню якості послуг для українців, а також підвищенню конкуренції між операторами.

Минулого тижня УДЦР уклав договір на закупівлю системи моніторингу якості мобільного зв’язку від німецької компанії Rohde&Schwarz. Перша частина обладнання надійде в Україну на початку липня, а остаточно вся система — декількома партіями в серпні та вересні.

Система моніторингу працюватиме не тільки в межах міст та сіл, але й на дорогах міжнародного та національного значення. Це дозволить ефективно відстежувати проблемні місця, де досі відсутнє покриття. Результати моніторингу можна буде побачити на спеціальних дашбордах.

Це далеко не перша ініціатива Мінцифри, спрямована на розвиток та покращення мобільного інтернету в Україні. Відомство, як відомо, активно співпрацює та допомагає операторам розширювати покриття мереж 4G — збирає відгуки про неналежну якість надання послуг та регулярно (щомісяця) звітує про нові підключення до швидкісного мобільного інтернету. Наприкінці квітня у міністерстві цифрової трансформації Михайла Федорова ініціювали впровадження граничних показників якості послуг мобільного зв’язку для покращення якості мобільного інтернету, але проєкт застряг на погодженні Державною регуляторною службою України.