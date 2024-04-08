Как Neuralink, но менее инвазивный. Synchron ищет пациентов для «масштабных» испытаний мозговых имплантов

Стартап разработал безопасный интерфейс для общения «силой мысли», который вживляют в мозг через кровеносные сосуды.

По данным Reuters, Synchron готовится к масштабному клиническому испытанию и с сегодняшнего дня запускает онлайн-реестр для потенциальных пациентов и более сотни центров клинических испытаний, которые выразили готовность присоединиться к исследованию.

Компания, базирующаяся в Нью-Йорке, продвинулась дальше, чем ее главная конкурентка Neuralink. Обе имеют общую цель — помочь парализованным пациентам восстановить способность общения через интерфейс мозг-компьютер (BCI), который посылает сигналы из мозга в компьютер, а тот трансформирует их в соответствующие движения курсора или слова.

В то время как конкуренты в отрасли вживляют устройства с помощью операции на открытом мозге, Synchron полагается на менее инвазивный подход, основанный на эндоваскулярных методах (введение имплантов через кровеносные сосуды).

Synchron получил разрешение США на предварительное тестирование в июле 2021 года и имплантировал свое устройство шестерым пациентам. Предварительное тестирование четырех пациентов в Австралии не выявило серьезных побочных эффектов. Данные американских пациентов понадобятся для дальнейшего масштабного исследования — сейчас компания ожидает разрешения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

По словам Оксли, Synchron стремится охватить пациентов, которые парализованы в результате бокового амиотрофического склероза, инсульта и рассеянного склероза. Испытание устройства на человеке с инсультом может быть особенно сложным, поскольку мозг человека может быть настолько серьезно поврежден, что нейронных сигналов будет недостаточно для записи.

FDA обратилось к Synchron с просьбой проверить пациентов с инсультом с помощью неинвазивного теста, чтобы определить, будут ли они реагировать на имплант, сказал Оксли.

В 2020 году Synchron сообщила, что пациенты могли использовать ее устройство первого поколения для ввода в среднем 16 символов в минуту. Эти результаты — лучше, чем показали неинвазивные устройства (до 8 символов в минуту).

В мае Synchron заявила, что приобрела долю в компании-производителе медицинских компонентов Acquandas, чтобы обеспечить производственные возможности. Среди инвесторов Synchron — миллиардеры Джефф Безос и Билл Гейтс.

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Маск, как сообщает Reuters, также обращался в стартап по поводу инвестирования. Его Neuralink недавно имплантировала свое устройство первому пациенту, продемонстрировав впоследствии как он играет в шахматы на компьютере силой мысли. В то же время ни одна компания еще не получила окончательного разрешения США на продажу мозгового импланта.

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