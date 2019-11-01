Как стать невидимкой на карте. В Google Maps появился режим «Инкогнито» без какого-либо отслеживания действий





Google начала широкое распространение режима «Инкогнито» для карт Google Maps на Android. Извещение о начале развертывания обновления появилось вчера на соответствующей страничке официального сайта техподдержки Google.

Режим «Инкогнито» хорошо знаком пользователям браузера Chrome, где он появился еще в 2008 году, став одной из самых востребованных функций контроля за приватностью. В июле этого года режим анонимного просмотра стал доступен в видеосервисе YouTube, а теперь вот распространился и на картографический сервис Google. Говоря точнее, на версию ПО Google Maps на Android, когда функция станет доступна на iOS и веб-версии Google Maps, пока неясно.

Напомним, первоначально анонс режима «Инкогнито» для Google Maps и Google Search состоялся еще в мае на конференции Google I/O в рамках новой стратегии поискового гиганта с упором на повышенную защиту приватности, в сентябре стартовало тестирование, а в октябре разработчики сообщили о скорой доступности функции.

Работает «Инкогнито» в Google Maps в точности так, как и ожидаешь. После активации ПО не запоминает, что вы смотрите, оставляя историю просмотров чистой (по крайней мере, так заявлено). Чтобы получить доступ к этой функции, достаточно нажать на изображение профиля и выбрать из списка новую опцию «Включить инкогнито», обозначенную знакомой пиктограммой шпиона. Но тут надо учитывать, что в таком режиме не работают персональные рекомендации и другие возможности.

Как обычно, распространение обновления займет какое-то время, но не слишком долго. Можно попробовать перезапустить приложение или вручную проверить доступность обновления, если есть желание получить его как можно скорее.

Остается добавить, что «Инкогнито» для Google Maps — лишь последнее дополнение в стремительно растущем списке нововведений, связанных с приватностью. Ранее Google представила новый инструмент для автоматической очистки данных о месторасположении пользователя и его активности в приложениях и сети после истечения заданного пользователей времени, автоматическое удаление истории поиска YouTube и команды конфиденциальности для Assistant, включая удаление истории разговоров.

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