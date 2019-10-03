Google включила режим инкогнито в «Картах», автоматическое удаление истории поиска в YouTube и удаление истории разговоров с Assistant





На этой неделе Google анонсировала несколько нововведений, связанных с конфиденциальностью пользователей при взаимодействии с продуктами и сервисами компании.

Еще в мае на конференции Google I/O 2019 гендиректор компании Сундар Пичаи анонсировал изменение принципов конфиденциальности и контроля личными данными. Ранее в рамках этих изменений Google запустила новый инструмент для автоматической очистки данных о месторасположении пользователя и его активности в приложениях и сети после истечения заданного пользователей времени. Тогда же нам пообещали больше контроля над Google Assistant в части сбора голосовых записей, режим «Инкогнито» для карт Google Maps, как в Chrome и YouTube, а также автоматическое удаление активности на Youtube.

Пару недель назад Google приступила к тестированию режима «Инкогнито» в Google Maps, а вчера разработчики объявили о запуске функции. В ближайшие недели она заработает на Android, а чуть позже — на iOS. В конечном итоге «Инкогнито» появится и в веб-версии Google Maps.

В этом режиме ПО не отслеживает действий пользователя, оставляя историю просмотров чистой. Чтобы включить режим анонимного просмотра в Google Maps, нужно нажать на изображение профиля и выбрать из списка новую опцию «Включить инкогнито», обозначенную знакомой пиктограммой шпиона. Но тут надо учитывать, что в таком режиме не работают персональные рекомендации и другие возможности.

Одновременно Google сообщила о доступности возможности автоматического удаления истории поиска в YouTube. Пользователь сможет задать период хранения данных — три или 18 месяцев, либо выбрать бессрочное хранение до того момента, пока он сам не решит вручную удалить историю своих перемещений и деятельности.

Также Google анонсировала несколько нововведений, связанных с конфиденциальностью пользователей при взаимодействии с Google Assistant. Одна из них — возможность управлять настройками конфиденциальности с помощью голосовых команд. Удалить данные с помощью голосовой команды можно за период до семи дней. Если нужно охватить более долгий период, то придется подтверждать действие в настройках. Функция будет включена по умолчанию для всех пользователей в ближайшие недели.

Источник: Google