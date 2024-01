«Как там Катя?» ─ HBO Europe приобрел права на показ украинской драмы

Через неделю в украинский прокат выйдет фильм «Как там Катя?» ─ победитель кинофестиваля в Локарно. Это дебютная работа украинского режиссера Кристины Тинькевич, которую уже приобрел сервис HBO Europe для трансляции в своей сети.

«HBO – сверхмощный и престижный бренд. Их кураторский выбор всегда гарантирует качество для зрителя. Я считаю, что наша лента будет демонстрироваться вместе с работами признанных мировых мастеров», — поделилась своими впечатлениями режиссер и автор сценария ленты Кристина Тинькевич.

Драма «Как там Катя?» рассказывает об Анне (Анастасия Карпенко) — враче скорой помощи и одинокой матери, которая является опорой для своей семьи — сестры, матери и единственной дочери Кати. Анна – сильная женщина, которая планирует подарить своему ребенку лучшую жизнь, чем у нее. Но произошла неожиданная и шокирующая трагедия, которая может все разрушить и оставить героиню наедине с безразличной системой и безграничной потерей.

Главные роли исполнили Анастасия Карпенко, Екатерина Козлова, Татьяна Круликовская, Алексей Череватенко, Ирина Веренич-Островская, Виктор Жданов и другие. Продюсерами выступили Ольга Матат, Влад Дудко и Сергей Коннов.

Премьера фильма состоялась на 75 кинофестивале в Локарно в конкурсной программе Concorso Cineasti del presente. Картина получила две награды фестиваля: специальный приз жюри Ciné+ и приз за лучшую актерскую игру Анастасии Карпенко. Фильм «Как там Катя?» также отметили на кинофестивале CinEast Festival в Люксембурге. Лента получила Приз кинокритиков кинофестиваля. Также картина была удостоена главного приза фестиваля Around The World in 14 Films в Берлине.

Фильм «Как там Катя?» выйдет в украинский прокат 25 января. Лента появится на стриминговой платформе HBO Europe по окончании всех этапов международного и украинского проката. Точная дата релиза будет известна позже.