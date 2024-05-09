Игроки Fallout 76 взорвали лагерь Фила Спенсера ядерной бомбой — месть за закрытие студий Bethesda

Игроки нашли уникальный способ отомстить CEO Xbox Филу Спенсеру за закрытие нескольких студий Bethesda и оставление на произвол судьбы игр — они уничтожили его лагерь в Fallout 76.
Лагерь Фила находится в центре ярко-красного круга. После прохождения длительной цепочки квестов игроки могут получить доступ к местам запуска ядерного оружия вокруг Аппалачи. Пусковые установки можно активировать, а ядерное оружие можно направить в определенные места на карте. Это была одна из нескольких функций, которые вызвали ужас фанатов после анонса игры.
Guilty🤷🏽♂️ pic.twitter.com/3n57WOqHXH
— Joe Grizzly Bitch🔪 (@real1090jake) May 9, 2024
Возможный «виновник» был быстро найден. Пользователь X Twitter real1090jake, вероятно, столкнувшийся со Спенсером в игре, был идентифицирован на основе видео и скриншотов. Комментаторы в X преимущественно одобряют поступок. К тому же похоже, базу Спенсера атакуют не впервые.
С одной стороны многие игроки в Fallout 76 не любят подобные вещи, которые перечеркивают усилия людей по развитию и строительству. С другой — это неплохой способ символической мести, которая, хоть ничего и не меняет, но позволяет «выпустить пар» и добавить кому-то неприятных минут.
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Источник: Kotaku