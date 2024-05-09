Новости WTF 09.05.2024 в 14:02 comment views icon

Без VPN и разрешения правительства: в Китае внезапно заработал запрещенный WhatsApp

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Без VPN и разрешения правительства: в Китае внезапно заработал запрещенный WhatsApp

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WhatsApp странным образом работал на некоторых устройствах в Китае в течение двух недель — несмотря на длительный правительственный запрет службы обмена сообщениями.

Инициатива правительства является частью широкой блокировки иностранных интернет-платформ (Signal и Instagram в том числе), которую неофициально прозвали «Великим китайским фаерволом».

WhatsApp не настолько популярная служба в Китае, как, например, местная соцсеть WeChat с более чем миллиардом пользователей. По некоторым оценкам, мессенджером Meta пользуются несколько миллионов человек — хотя для этого и приходится подключать виртуальные частные сети. Как и большинство иностранных платформ обмена сообщениями, сообщения WhatsApp зашифрованы, и их трудно контролировать.

Несмотря на это на более чем две недели свободный доступ к мессенджеру получили некоторые жители Пекина и Шанхая, сообщает Bloomberg— и, что интересно, это произошло в то же время, когда Apple удалила WhatsApp и другие социальные медиасервисы, включая Threads и Signal, из своего китайского магазина приложений, отвечая на приказ Пекина закрыть дополнительные лазейки в интернет-брандмауэре.

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