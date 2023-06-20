Как война повлияла на портрет украинского фрилансера — исследование Freelancehunt

Сервис Freelancehunt провел исследование, чтобы узнать, как второй год войны влияет на развитие украинского фриланса. При этом анализировались изменения ежегодного портрета фрилансера, уровня дохода, опыта и квалификация профессионалов.

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Несмотря на ряд проблем в Украине, вызванных войной и экономическим спадом, фриланс продолжает развиваться. Для многих эта деятельность стала спасательным кругом, который позволяет заработать деньги на проживание.

Портрет фрилансера 2023 года

Фриланс наиболее популярен среди пользователей 18-35 лет и с опытом работы более 5 лет на фрилансе. Мужчин среди фрилансеров 53,13%, тогда как женщин – 46,87%. Большинство исполнителей семейные — таких оказалось 44,8%, а 26,33% находятся в отношениях. Только 28,87% отметили, что в настоящее время они без пары.

Наибольшая доля молодых специалистов в возрасте 18-23 лет работает в следующих категориях:

«Аудио и видео».

«Аутсорсинг и консалтинг».

«Дизайн и арт».

«Мобильные приложения».

«Переводы».

«Программирование».

Старшие фрилансеры в возрасте 48+ работают по направлениям: «Архитектура и инжиниринг» (14,29% среди исполнителей этой категории), «Аудио и видео» (11,49%), «Работа с текстами» (11,46%).

Чисто мужскими оказались следующие направления:

«Программирование» – здесь работает 89,9% мужчин среди всех исполнителей в категории.

«Архитектура и инжиниринг» – 75,51%.

«Аудио и видео» – 75,86%.

«Мобильные приложения» – 66,67%.

«Администрирование» – 69,23%.

«Продвижение» – 66,67%.

Женщины предпочитают аутсорсинг и консалтинг, дизайн и арт, услуги, переводы и работу с текстами. В то же время в сугубо мужских направлениях процент женщин немного увеличился.

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В общей сложности, более 70% фрилансеров получают или имеют высшее образование. Так, доля фрилансеров с высшим образованием составляет 48,13%, несколькими высшими образованиями – 8,53%, с ученой степенью – 1,6%. Доля студентов составляет 12% против прошлогодних 10,69%, учащихся техникума/колледжа – 12,53% против 9,57%. Также работают 11,27% исполнителей с незаконченным высшим образованием и только 5,93% со средним.

Наибольший процент фрилансеров с уровнем Begineer – в категории «Услуги». Большинство разработчиков имеют достаточно знаний иностранного языка, чтобы понять собеседника и общаться с ним.

Самые популярные категории среди украинских фрилансеров

Среди категорий-лидеров, если сравнить с прошлым годом, ничего не изменилось:

«Дизайн и арт» – 32,5% фрилансеров.

«Программирование» – 19,99%.

«Работа с текстами» – 19,38%.

5,85% опрошенных исполнителей работают по направлению «Аудио и видео», 5,32% – «Услуги», 4,44% – «Продвижение», 3,3% – «Архитектура и инжиниринг», 1,75% – «Администрирование», 1,28% – «Аутсорсинг и консалтинг», 0,81% – «Мобильные приложения». Отдельно отмечается увеличение доли переводчиков, ведь фрилансеров по этому направлению стало больше по сравнению с прошлым годом – 5,38% против 3,94%.

В некоторых категориях в основном встречаются специалисты с определенным уровнем квалификации. Например, в категории «Программирование и мобильные приложения» больше всего Middle-специалистов – 40,13%. А в «Переводе и текстах» в лидерах оказались специалисты уровня Junior — 40,22%. Это связано с тем, что тексты – категория с легким порогом входа на фриланс. В категории «Дизайн и арт» работают преимущественно фрилансеры уровня Middle – 41,82%. В категории «Продвижение» преобладают специалисты уровня Senior (45,45%), а категорию «Услуги» выбирают начинающие (45,57%).

Если посмотреть на этот критерий не только в разрезе категорий, но и работающих давно, заметны некоторые изменения. К примеру, по направлению «Перевод и тексты» большинство фрилансеров имеют уровень Senior (51,45%). Также в «Продвижении» лидером стали Senior (48%).

Уровень квалификации исполнителей, которые на фрилансе уже несколько лет, достаточно высок. Они могут самостоятельно работать, выполнять сложные задачи, параллельно являться доступным ресурсом для выполнения разовых проектов.

Сколько часов в неделю работают фрилансеры

Приблизительно 50% фрилансеров приходит на платформу за подработкой. Для остальных фриланс – это единственный источник дохода. Если для фрилансеров это единственный способ заработать, то чаще они работают:

до 20 часов в неделю – 35,99%;

20-30 часов – 21,69%;

30-40 часов – 15,66%;

40-50 часов – 13,1%;

60+ часов – 8,73%;

50-60 часов – 4,82%.

Работающие на фрилансе для подработки имеют преимущественно занятость до 20 часов. Таковых оказалось более половины исполнителей (53,71%).

Фрилансеры с доходом от $2000 до $3000+ работают преимущественно 40-50 часов, $500-2000 – 20-30 часов и до $500 – не более 20 часов.

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Сколько зарабатывают украинские фрилансеры

Для более релевантной оценки принимались во внимание фрилансеры, которые работали до войны и продолжают это делать сейчас. При этом можно выделить следующее.

Наибольшая доля специалистов с доходом $3000+ в категории «Продвижение» — 8,33%.

Среди зарабатывающих $2000-3000 больше всего фрилансеров в категории «Услуги».

Доход $1000-2000 указывали чаще всего разработчики. Но здесь заметим, что эти специалисты на Freelancehunt приходят преимущественно за подработкой или работой с интересными для себя проектами.

$500-1000 в месяц имеют специалисты по всем популярным направлениям — разработчики, копирайтеры, переводчики, дизайнеры, специалисты по продвижению и те, кто предоставляет различные услуги.

До $500 зарабатывают преимущественно копирайтеры и переводчики.

Большинство из тех, кто зарабатывает более $3000 на фрилансе, получили знания по узким специализациям именно здесь. Таковых оказалось 42,11%. 36,84% специалистов имели их еще до фриланса, и только у 21,05% узких знаний нет совсем.

Как война повлияла на занятость и доходы фрилансеров

Во время войны многие украинцы перешли на фриланс. 40,67% исполнителей приступили к работе на платформе после 24 февраля 2022 года. 43,2% работали до войны и продолжают сейчас, а 16,13% были зарегистрированы на сервисе давно, но выполнять проекты начали во время войны.

Доход на фрилансе стал несколько меньше. 39,51% исполнителей, работавших до войны и продолжающих сейчас, отметили уменьшение своих доходов. Это влияет на необходимость регулярно переходить в укрытия, проблемы с энергоснабжением и общее экономическое положение страны.

Но есть немалый процент фрилансеров (32,56%), отмечающих, что доходы стали еще больше, а для 27,93% не изменились. Так что если у фрилансера хорошее портфолио, необходимые навыки и отзывы от заказчиков, зарабатывать так же, как и до войны, и даже больше — вполне реально.

На фрилансе подавляющее большинство (85,99%) работает самостоятельно. В небольших командах до 4 сотрудников – 9,58%, в командах до 10 сотрудников – 2,48%, более 11 сотрудников – 1,94%.

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Почти половина специалистов (44,27%) указывает, что фриланс для них – единственный источник дохода. Только 16,63% исполнителей зарегистрированы как ФОП.