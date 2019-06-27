Калькулятор Windows 10 перенесли на Android, iOS и Web





В марте компания Microsoft открыла исходный код калькулятора Windows. Разработчики Uno Platform воспользовались этим, чтобы сделать хорошо известный всем калькулятор Windows доступным и на других платформах. Собственно, благодаря усилиям разработчиков один из самых функциональных и удобных калькуляторов теперь доступен не только на компьютерах Windows, но и в виде веб-версии, а также на мобильных устройствах под управлением ОС Android и iOS.

Платформа Uno предназначена для создания мобильных, настольных и WebAssembly приложений на языках программирования C# и XAML. Статью со всеми подробностями того, как проходило портирование калькулятора Windows, вы можете найти по ссылке в источнике.

Мы же отметим, что версия калькулятора Windows от Uno Platform является точной копией оригинала. Пока Uno Calculator — именно так называется порт оговариваемого приложения — находится на стадии разработки и может работать нестабильно. Веб-версия порта калькулятора Windows доступна по этому адресу, а приложения для iOS и Android можно загрузить из официальных магазинов App Store и Google Play Store.

Источник: Uno Platform