Камера Google Pixel 8 – первый взгляд на интерфейс и аппаратные детали

Анонимный источник в Google рассказал сайту Android Authority о приложении камеры в будущем смартфоне Pixel 8. Интерфейс Google Camera претерпел существенные изменения, цель которых – сделать популярные элементы более доступными для пользователей Google Pixel 8, а с учетом широкого распространения приложения на смартфонах с Android – не только для них.

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Четкое разделение фото и видео

Первое, что можно увидеть в новом интерфейсе – полное разделение режимов фото и видео. Раньше они смешивались в слайдере, однако сейчас их разделяет отдельный переключатель под панелью выбора режима. Сначала нужно выбрать фото или видео, а потом – режим съемки.

Смена мест галереи и переключателя камер

Это отличие почувствуют все, кто привык к работе камеры на Pixel. Google поменял местоположения кнопок переключения камеры и предварительного просмотра. Источники говорят, что нужно некоторое время, чтобы приспособиться к этому.

Новый жест для настроек

Всплывающее окно настроек будет появляться после проведения пальцем снизу вверх – противоположно тому, как это было раньше. Можно также нажать значок настроек внизу слева. Расположение диалогового окна все еще не изменилось и не стало удобнее.

Проще добраться до нужного режима

Некоторые режимы были вынесены отдельно, чтобы добраться до них, нужно меньше движений. Функции стали более заметными для пользователей, возможно, не знавших об их существовании.

Вкладка «Движение» была разделена на «Длинная выдержка» и «Панорамирование движения». Сами режимы не новые, но каждый из них теперь имеет отдельную вкладку. Режим стабилизации Cinematic Pan получил отдельную вкладку, которая теперь просто называется Pan.

Старое меню режимов стабилизации было удалено в пользу опций в раскрывающемся меню. Доступные параметры: стандартный, активный и заблокирован.

Что нового в смартфоне Google Pixel 8

Ожидаемый Google Pixel 8 получит не только программное обновление камеры. Pixel 8 и Pixel 8 Pro оснастят основным объективом с 50 МП сенсором Samsung GN2. Google Pixel 8 Pro снабдят новым ультрашироким объективом на основе 64 МП датчика Sony IMX787 (того же, что в основной камере Pixel 7a), а также новым датчиком 8 x 8 ToF для улучшения автофокуса.

Google продолжает работать над новыми функциями программного обеспечения, включая режим Staggered HDR, который ускоряет процесс съемки и уменьшает вероятность артефактов благодаря коротким задержкам между кадрами. Еще одной новой функцией может стать адаптивная вспышка, которая динамически регулирует интенсивность в зависимости от внешнего освещения. Другая функция, Segmentation AWB, будет применять разные уровни баланса белого на отдельных участках фото.