Камера Pixel 8 будет использовать новую методику обработки HDR при съемке фото, которая значительно улучшит работу с движущимися объектами

Выход смартфонов серии Pixel 8 состоится ещё не скоро. Тем не менее уже сейчас можно получить представление о некоторых новшествах, которые Google планирует реализовать в грядущих смартфонах. Разработчик Куба Войцеховски проанализировал некоторые фрагменты кода приложения камеры и обнаружил в них упоминание Staggered HDR – техники обработки изображений, которая сейчас не применяется в смартфонах Pixel.

Google была одной из первых компаний, усовершенствовавших мобильную HDR и вычислительную фотографию, сделав их популярными. Теперь, судя по всему, поисковый гигант намерен развить эти технологии до следующего поколения. Сейчас Google использует метод HDR Plus Bracketing, который подразумевает съёмку фотографий в быстрой последовательности и использование их для создания конечного изображения с широким динамическим диапазоном. Такой метод хорош, но системе сложнее работать с движущимися объектами, поскольку используются отдельные кадры. Staggered HDR – это метод съёмки с использованием короткой и длительной выдержки практически одновременно. При этом съёмка с короткой выдержкой следует сразу за съёмкой с длинной выдержкой — ещё до того, как длинная выдержка закончилась.

Long story short, courtesy of Google we got a clean, unobfuscated version of Google Camera Go, that includes references that seemingly confirm that flagship Pixels in 2023 — Husky and Shiba — will support staggered HDR. pic.twitter.com/YdaWTlGznN

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022