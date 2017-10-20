Капитализация Microsoft впервые за последние 17 лет превысила $600 млрд

На закрытии торгов на бирже NASDAQ 19 октября стоимость акций Microsoft выросла на 0,4% – до рекордных $77,91. В результате рыночная капитализация софтверного гиганта впервые с 2000 года превысила $600 млрд. Причем после закрытии сессии рост акций продолжился.

Как отмечает MarketWatch, в последний раз капитализация Microsoft поднималась выше $600 млрд в далеком 2000 году незадолго до того, как лопнул пузырь доткомов. Нынешний рост аналитики связывают с успехами Microsoft на рынке облачных сервисов.

Остается добавить, что с начала этого года акции Microsoft выросли в цене на 25,4%. На сегодняшний день Microsoft входит в тройку самых дорогих компаний мира, уступая только Alphabet ($690 млрд) и Apple ($800 млрд).

Источник: MarketWatch