Карлос Гон подал в отставку с поста руководителя Renault, находясь под арестом за финансовые махинации

В интервью изданию Bloomberg министр финансов Франции Бруно Ле Мэр рассказал, что недавно арестованный глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон ушел в отставку с постов председателя правления и главного исполнительного директора Renault. Новым руководителем французского автопроизводителя станет Тьери Боллоре, который исполнял эти обязанности после ареста бывшего руководителя.

Напомним, что Карлоса Гона арестовали в ноябре прошлого года в Японии по обвинению в финансовых махинациях. В ходе внутреннего расследования, проведенного альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, выяснилось, что на протяжении многих лет Карлос Гон занижал сумму вознаграждений в обязательных отчетах для Токийской фондовой биржи, чтобы снизить размер выплачиваемых налогов (за пять лет эта сумма составила $44 млн).

Помимо этого Карлос Гон был замечен в других «многочисленных значительных нарушениях», включая использование финансовых средств компании Nissan Motor в личных целях (за последние три года — на сумму порядка $38 млн). Позже выяснилось, что руководитель концерна также получил 7,8 млн евро в качестве компенсаций без согласия совета директоров.

В данный момент Карлос Гон остается в японской тюрьме, так как окружной суд Токио отклонил его просьбу об освобождении под залог. В Nissan уже заявили, что собираются не только доказать его вину, но и взыскать в свою пользу всю сумму неправомерной выгоды.

Напомним, что Карлос Гон является одним из самых заметных руководителей в автомобильной индустрии, который успел поработать в нескольких крупнейших компаниях данного сегмента, включая Michelin, Renault, Nissan и Mitsubishi. При этом его зарплата в последние годы доходила до $10 млн в год.

Источник: Bloomberg