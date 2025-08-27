Новости Игры 27.08.2025 comment views icon

"Каша из багов". Gears of War: Reloaded стартовала в Steam со "скромным" рейтингом в 50%.

Релиз Gears of War: Reloaded «экстремально» разочаровал игроков. В Steam массово жалуются на то, что не получили скины за предзаказ и тайтл постоянно вылетает.

Gears of War: Reloaded рекламировали как полноценный ремастер оригинальной Gears of War (2006), созданный студией The Coalition. Проект уже получал ремастер в 2015 году (Ultimate Edition), но Reloaded — это нечто гораздо более масштабное. По крайней мере так казалось до релиза.

Пользователи Steam массово захейтили игру — лишь 50% положительных отзывов на основе 583 рецензий. Больше всего фанатов серии возмущало то, что несмотря на обещания получить скины за предзаказ — их так и нет. Некоторым вообще не удается адекватно зайти в меню или настройки. Например, один из игроков на ПК в настройках изменил графику на «ультра», и теперь тайлт вылетает при попытке входа.

«Я невероятно разочарован тем, что игра вылетела сразу после того, как я изменил настройки графики и перезапустил ее. Она просто крашится при подключении к серверу!» — пишет другой пользователь в отзывах.

"Каша з багів". Gears of War: Reloaded стартувала в Steam зі "скромним" рейтингом у 50%
Gears of War: Reloaded / The Coalition & Xbox

Критика коснулась и медленных загрузок даже на SSD, отсутствия настроек deadzone на геймпаде и автоприцеливания, которое невозможно отключить. Особенно разочаровало отсутствие кооператива на разделенном экране, несмотря на обещания в трейлере. Кстати, это не единственное обещание, которое нарушили The Coalition и Xbox. Студия и издатель рекламировали, что Gears of War: Reloaded получит HDR, Dolby Vision, 4K, до 144 FPS и ультраширокую поддержку. На практике заявленное не работает должным образом: многие пользователи не видят корректного масштабирования или имеют черные рамки по краям.

Также фанатов разочаровала отсутствие поддержка редактора уровней Unreal Editor, как было в версии 2007 года. Еще нет поддержки вибрации триггеров на контроллере PS5 и браузера лобби, как в оригинальной игре. В общем становится понятно, почему игру называют «кашей из багов».

Однако, на удивление, в рецензиях жалоб от владельцев Steam Deck было меньше. Вместе с тем обозреватель ITC.ua поставил ремастеру 8/10, сказав, что ностальгия здесь далеко не единственный козырь. Но игра вышла не только на ПК, так что назвать релиз провальным везде было бы неправдой. Хотя разработчикам стоит обратить внимание на вышеупомянутые проблемы.

Итак, Gears of War: Reloaded вышла одновременно на всех платформах — 26 августа. Релиз охватил Xbox Series XS, ПК и впервые в истории серии PS5 Steam продает игру за ₴1 299, хотя пока лучше подождать патчей.

